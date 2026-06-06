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Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
ВСУ атаковали автомобиль сотрудника Каховской администрации. Как сообщил глава этого муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук, погиб член семьи... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T18:40
2026-06-06T18:40
2026-06-06T18:40
херсонская область
атаки всу
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павел филипчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автомобиль сотрудника Каховской администрации. Как сообщил глава этого муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук, погиб член семьи чиновника.Сам чиновник получил ранения и после оказания медицинской помощи находится в стабильном состоянии, сообщил он.Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской областиВСУ в последние дни пытаются атаковать транспорт и инфраструктуру на дорогах Херсонской области, водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, заявлял ранее губернатор региона Владимир Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Запорожской областиВласти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону КрымаАтака на крымский автобус в ДНР: трое раненых находятся в реанимации
https://crimea.ria.ru/20260603/kak-zaschischayut-trassu-novorossiya-ot-atak-vsu-1156551456.html
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херсонская область, атаки всу, происшествия, павел филипчук, беспилотник (бпла, дрон), каховка, новые регионы россии, новости сво, новости
Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
ВСУ совершили смертельную атаку на автомобиль сотрудника Каховской администрации – власти