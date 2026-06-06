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Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели
Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели
Террористические атаки киевского режима на гражданский транспорт и удары ВСУ по Крыму и Севастополю. Заявление Кремля о перспективах окончания украинского... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T19:36
2026-06-06T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки киевского режима на гражданский транспорт и удары ВСУ по Крыму и Севастополю. Заявление Кремля о перспективах окончания украинского конфликта и открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе. Два возможных сценария урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Суд над экс-главой минобороны Британии Беном Уоллесом за призывы бить по Крымскому мосту. Арест имущества Google Belgium по иску российского ООО "Гугл".О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Теракты КиеваУтром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР, который ехал в Крым. На рейс были зарегистрированы более 50 пассажиров, в том числе в автобусе находились пассажиры из Польши. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте. Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщали в минтрансе РК.Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористовВ ночь на 4 июня ВСУ атаковали Крым. В Симферополе из-за вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены. К субботе шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии.На полуострове приостанавливали движение пассажирских поездов и электричек из-за авиационной опасности.В течение последующих дней ВСУ каждый день били по Крыму и Севастополю. В городе-герое при атаках ранения получили четыре мирных жителя.Перспективы окончания конфликта на УкраинеКонфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.В четверг Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. Он предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране "в формате между нами и Вами". Зеленский также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и занимают сторону Киева. Такое заявление на этой неделе сделал американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.Ситуация с бензином на Крымском полуостровеДнем в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике полностью прекращена продажа топлива на АЗС за наличный расчет. Получить бензин можно только по ранее приобретенным талонам – по 20 литров в одни руки. Причем, как отметил Аксенов, в продаже талонов уже нет и в ближайшее время не будет. Решение принято из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней, информировал он ранее.В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовАналогичные меры 4 июня ввели и в Севастополе. Там приостановлена свободная продажа бензина на заправках ТЭС, а по ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать не более 20 литров в одни руки.При этом коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт в Крыму и Севастополе получают топливо в полном объеме. По Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле. На Кубани автомобильное топливо на АЗС присутствует в полном объеме.Сценарии урегулирования в ИранеКонфликт на Ближнем Востоке может завершиться по двум сценариям: на условиях Ирана по договоренности с США или по итогам кровавой наземной операции по инициативе американцев, но это будет победа с огромными жертвами, и Вашингтон вряд ли на такое пойдет. Такое мнение на этой неделе высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. По словам Шатрова, Иран успел показать противникам, соседям по региону и всему миру, что не намерен идти на уступки в стратегически важных для себя принципиальных вопросах.Суд над экс-главой минобороны БританииРоссийский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому мосту, сообщили на этой неделе в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.В сентябре 2025 года Уоллес, находясь в Польше на Варшавском форуме по безопасности, "сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц". Данное заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в интернете.Российская "дочка" GoogleСуд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium в качестве обеспечительной меры на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Российское общество с ограниченной ответственностью добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнских структур дивидендов, которые были выведены из "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании. Следующим этапом бельгийский суд рассмотрит требования общества "Гугл" по существу. Если российское решение будет признано, арестованные активы могут быть направлены на расчеты с кредиторами российской "дочки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://radiosputnik-crimea.ru/20260606/kievskiy-rezhim-nanosit-terroristicheskie-udary-s-soglasiya-zapada---politolog-1156617507.html
https://crimea.ria.ru/20260605/putin-otvetil-na-pismo-zelenskogo-1156637851.html
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https://crimea.ria.ru/20260606/dymovaya-zavesa-kto-yavlyaetsya-glavnoy-prichinoy-uzhestocheniya-atak-vsu-na-regiony-rossii-1156588236.html
https://crimea.ria.ru/20260603/ideya-obankrotilas-v-krymu-otsenili-evrointegratsiyu-ukrainy-1156562717.html
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели

Смертельная атака ВСУ на Крым и открытое письмо Зеленского Путину – топ новостей недели

19:36 06.06.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР
Последствия беспилотной атаки со стороны ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки киевского режима на гражданский транспорт и удары ВСУ по Крыму и Севастополю. Заявление Кремля о перспективах окончания украинского конфликта и открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе. Два возможных сценария урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Суд над экс-главой минобороны Британии Беном Уоллесом за призывы бить по Крымскому мосту. Арест имущества Google Belgium по иску российского ООО "Гугл".
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Теракты Киева

Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР, который ехал в Крым. На рейс были зарегистрированы более 50 пассажиров, в том числе в автобусе находились пассажиры из Польши. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте. Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщали в минтрансе РК.
Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористов
В ночь на 4 июня ВСУ атаковали Крым. В Симферополе из-за вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены. К субботе шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии.
На полуострове приостанавливали движение пассажирских поездов и электричек из-за авиационной опасности.
В течение последующих дней ВСУ каждый день били по Крыму и Севастополю. В городе-герое при атаках ранения получили четыре мирных жителя.
Солдаты СБУ
13:02
Киевский режим наносит террористические удары с согласия Запада - политолог

Перспективы окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.
В четверг Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. Он предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране "в формате между нами и Вами". Зеленский также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".
США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и занимают сторону Киева. Такое заявление на этой неделе сделал американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вчера, 18:23
Путин ответил на письмо Зеленского

Ситуация с бензином на Крымском полуострове

Днем в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике полностью прекращена продажа топлива на АЗС за наличный расчет. Получить бензин можно только по ранее приобретенным талонам – по 20 литров в одни руки. Причем, как отметил Аксенов, в продаже талонов уже нет и в ближайшее время не будет. Решение принято из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней, информировал он ранее.
В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристов
Аналогичные меры 4 июня ввели и в Севастополе. Там приостановлена свободная продажа бензина на заправках ТЭС, а по ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать не более 20 литров в одни руки.
При этом коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт в Крыму и Севастополе получают топливо в полном объеме. По Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле. На Кубани автомобильное топливо на АЗС присутствует в полном объеме.
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Вчера, 11:47
Бензин в Крыму: кто может купить и что делать остальным

Сценарии урегулирования в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться по двум сценариям: на условиях Ирана по договоренности с США или по итогам кровавой наземной операции по инициативе американцев, но это будет победа с огромными жертвами, и Вашингтон вряд ли на такое пойдет. Такое мнение на этой неделе высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
По словам Шатрова, Иран успел показать противникам, соседям по региону и всему миру, что не намерен идти на уступки в стратегически важных для себя принципиальных вопросах.
Акция протеста в Нью-Йорке против ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
3 июня, 15:03
В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение

Суд над экс-главой минобороны Британии

Российский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому мосту, сообщили на этой неделе в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В сентябре 2025 года Уоллес, находясь в Польше на Варшавском форуме по безопасности, "сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц". Данное заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в интернете.
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
07:45
Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России

Российская "дочка" Google

Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium в качестве обеспечительной меры на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Российское общество с ограниченной ответственностью добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнских структур дивидендов, которые были выведены из "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании.
Следующим этапом бельгийский суд рассмотрит требования общества "Гугл" по существу. Если российское решение будет признано, арестованные активы могут быть направлены на расчеты с кредиторами российской "дочки".
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
3 июня, 19:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Идея обанкротилась: в Крыму оценили "евроинтеграцию" Украины
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Заголовок открываемого материала
19:52Какой будет погода в Крыму на День России
19:36Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели
19:08Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
19:04Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
18:54СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю
18:43В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы
18:40Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
18:31Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов
18:20Ветераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"
18:02Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
17:49Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску
17:35Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области
17:13Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
16:59Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь
16:50Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю
16:41Как дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму
16:26"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию
16:13В Крыму отбой беспилотной опасности
16:11В Севастополе дали отбой третьей за сутки воздушной тревоги
16:00Новости Севастополя: что известно о серии атак ВСУ к этому часу
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