https://crimea.ria.ru/20260606/smertelnaya-ataka-vsu-na-krym-i-pismo-zelenskogo--top-novostey-nedeli-1156629543.html

Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели

Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели

Террористические атаки киевского режима на гражданский транспорт и удары ВСУ по Крыму и Севастополю. Заявление Кремля о перспективах окончания украинского... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T19:36

2026-06-06T19:36

2026-06-06T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки киевского режима на гражданский транспорт и удары ВСУ по Крыму и Севастополю. Заявление Кремля о перспективах окончания украинского конфликта и открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе. Два возможных сценария урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Суд над экс-главой минобороны Британии Беном Уоллесом за призывы бить по Крымскому мосту. Арест имущества Google Belgium по иску российского ООО "Гугл".О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Теракты КиеваУтром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР, который ехал в Крым. На рейс были зарегистрированы более 50 пассажиров, в том числе в автобусе находились пассажиры из Польши. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте. Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщали в минтрансе РК.Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористовВ ночь на 4 июня ВСУ атаковали Крым. В Симферополе из-за вражеского удара по нежилым объектам три человека погибли, еще семь получили ранения. Также украинский БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь – один человек погиб и трое ранены. К субботе шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии.На полуострове приостанавливали движение пассажирских поездов и электричек из-за авиационной опасности.В течение последующих дней ВСУ каждый день били по Крыму и Севастополю. В городе-герое при атаках ранения получили четыре мирных жителя.Перспективы окончания конфликта на УкраинеКонфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.В четверг Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением закончить конфликт. Он предложил российскому лидеру провести встречу в третьей стране "в формате между нами и Вами". Зеленский также заявил, что Киев готов к обмену военнопленными по принципу "всех на всех".США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и занимают сторону Киева. Такое заявление на этой неделе сделал американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.Ситуация с бензином на Крымском полуостровеДнем в четверг, 4 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике полностью прекращена продажа топлива на АЗС за наличный расчет. Получить бензин можно только по ранее приобретенным талонам – по 20 литров в одни руки. Причем, как отметил Аксенов, в продаже талонов уже нет и в ближайшее время не будет. Решение принято из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове. Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней, информировал он ранее.В Крыму на фоне дефицита топлива выделят бензин для туристовАналогичные меры 4 июня ввели и в Севастополе. Там приостановлена свободная продажа бензина на заправках ТЭС, а по ранее приобретенным талонам топливо будут отпускать не более 20 литров в одни руки.При этом коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт в Крыму и Севастополе получают топливо в полном объеме. По Крымскому мосту можно провезти до 100 литров топлива в личном автомобиле. На Кубани автомобильное топливо на АЗС присутствует в полном объеме.Сценарии урегулирования в ИранеКонфликт на Ближнем Востоке может завершиться по двум сценариям: на условиях Ирана по договоренности с США или по итогам кровавой наземной операции по инициативе американцев, но это будет победа с огромными жертвами, и Вашингтон вряд ли на такое пойдет. Такое мнение на этой неделе высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров. По словам Шатрова, Иран успел показать противникам, соседям по региону и всему миру, что не намерен идти на уступки в стратегически важных для себя принципиальных вопросах.Суд над экс-главой минобороны БританииРоссийский суд рассмотрит уголовное дело в отношении экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса за его призывы передать Киеву ракеты для ударов по Крымскому мосту, сообщили на этой неделе в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.В сентябре 2025 года Уоллес, находясь в Польше на Варшавском форуме по безопасности, "сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц". Данное заявление было размещено на видеохостинге, в мессенджерах и на страницах информационных ресурсов в интернете.Российская "дочка" GoogleСуд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium в качестве обеспечительной меры на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Российское общество с ограниченной ответственностью добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнских структур дивидендов, которые были выведены из "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании. Следующим этапом бельгийский суд рассмотрит требования общества "Гугл" по существу. Если российское решение будет признано, арестованные активы могут быть направлены на расчеты с кредиторами российской "дочки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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