https://crimea.ria.ru/20260606/sk-budet-rassledovat-ataki-bespilotnikov-po-sevastopolyu-1156656749.html

СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю

СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю - РИА Новости Крым, 06.06.2026

СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю

Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T18:54

2026-06-06T18:54

2026-06-06T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Ближе к вечеру во время третьей волны украинских ударов ранения получили еще двое севастопольцев. У мужчины и женщины осколочные ранения легкой степени. Всего в третий раз над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. В нескольких многоквартирных домах выбило стекла, зафиксированы возгорания травы, которые оперативно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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