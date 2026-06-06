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СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю
СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю - РИА Новости Крым, 06.06.2026
СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю
Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T18:54
2026-06-06T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Ближе к вечеру во время третьей волны украинских ударов ранения получили еще двое севастопольцев. У мужчины и женщины осколочные ранения легкой степени. Всего в третий раз над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. В нескольких многоквартирных домах выбило стекла, зафиксированы возгорания травы, которые оперативно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, крым, новости крыма, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю

Новости Севастополя: Следком будет расследовать преступления ВСУ

18:54 06.06.2026 (обновлено: 18:55 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"По информации органов местной исполнительной власти, в Севастополе в результате украинской вооруженной агрессии пострадали два человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений", - сказано в сообщении СК.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Ближе к вечеру во время третьей волны украинских ударов ранения получили еще двое севастопольцев. У мужчины и женщины осколочные ранения легкой степени. Всего в третий раз над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны. В нескольких многоквартирных домах выбило стекла, зафиксированы возгорания травы, которые оперативно потушили.
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