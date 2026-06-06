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Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь
Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь
Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T16:59
2026-06-06T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Лантратова отметила, что по ее просьбе пострадавших навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт.По ее словам, люди обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением врачей. Их навещают родственники и близкие. В случае необходимости омбудсмен поможет с оформлением документов и получением выплат.Она поблагодарила врачей и сотрудников экстренных служб и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористовТрое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь

В Симферополе шесть пострадавших от удара ВСУ остаются в больнице - омбудсмен

16:59 06.06.2026 (обновлено: 17:09 06.06.2026)
 
© Омбудсмен России Яна ЛантратоваУполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
© Омбудсмен России Яна Лантратова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
© Омбудсмен России Яна ЛантратоваУполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
© Омбудсмен России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Лантратова отметила, что по ее просьбе пострадавших навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт.
"В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии", – проинформировала Лантратова в своем канале в МАКС.
По ее словам, люди обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением врачей. Их навещают родственники и близкие. В случае необходимости омбудсмен поможет с оформлением документов и получением выплат.
"По информации властей региона, пострадавшим выплатят компенсации. От 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. 1,5 млн рублей переведут семьям погибших", - написала Лантратова.
© Омбудсмен России Яна ЛантратоваУполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
© Омбудсмен России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Она поблагодарила врачей и сотрудников экстренных служб и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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