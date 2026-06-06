Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь
В Симферополе шесть пострадавших от удара ВСУ остаются в больнице - омбудсмен
16:59 06.06.2026 (обновлено: 17:09 06.06.2026)
© Омбудсмен России Яна ЛантратоваУполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
© Омбудсмен России Яна Лантратова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
© Омбудсмен России Яна ЛантратоваУполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
© Омбудсмен России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Лантратова отметила, что по ее просьбе пострадавших навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт.
"В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии", – проинформировала Лантратова в своем канале в МАКС.
По ее словам, люди обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением врачей. Их навещают родственники и близкие. В случае необходимости омбудсмен поможет с оформлением документов и получением выплат.
"По информации властей региона, пострадавшим выплатят компенсации. От 200 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. 1,5 млн рублей переведут семьям погибших", - написала Лантратова.
© Омбудсмен России Яна ЛантратоваУполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
© Омбудсмен России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
Она поблагодарила врачей и сотрудников экстренных служб и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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