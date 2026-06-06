https://crimea.ria.ru/20260606/shest-chelovek-ostayutsya-v-bolnitse-posle-ataki-vsu-na-simferopol-1156652478.html

Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь

Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь

Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T16:59

2026-06-06T16:59

2026-06-06T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Шесть человек остаются в больнице после атаки БПЛА по Симферополю. Один из раненных - в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.При атаке ВСУ на Крым вечером 3 июня в Симферополе три человека погибли, еще семь получили ранения, сообщал глава республики Сергей Аксенов.Лантратова отметила, что по ее просьбе пострадавших навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт.По ее словам, люди обеспечены необходимой медицинской помощью и находятся под наблюдением врачей. Их навещают родственники и близкие. В случае необходимости омбудсмен поможет с оформлением документов и получением выплат.Она поблагодарила врачей и сотрудников экстренных служб и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые жертвы ВСУ: что остановит киевских террористовТрое пострадавших при атаке ВСУ на Крым в тяжелом состоянии - Лантратова376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

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2026

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