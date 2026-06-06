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Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
Враг атакует Ленинский район Севастополя, жителям необходимо проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T11:35
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севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Враг атакует Ленинский район Севастополя, жителям необходимо проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всех, кто находятся на улицах, он призвал проследовать в укрытия, в ближайшие магазины, кафе и не находиться на открытых пространствах.В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога – второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил об уничтожении трех вражеских дронов над морской акваторией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВнимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20260606/v-lenoblasti-gorit-voennyy-obekt--provoditsya-evakuatsiya-naseleniya-1156647170.html
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РИА Новости Крым
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Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц

Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц

11:35 06.06.2026 (обновлено: 11:40 06.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Евгения МартыненкоУлица Севастополя
Улица Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Евгения Мартыненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Враг атакует Ленинский район Севастополя, жителям необходимо проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Наши мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия по БПЛА в Ленинском районе города", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Всех, кто находятся на улицах, он призвал проследовать в укрытия, в ближайшие магазины, кафе и не находиться на открытых пространствах.
В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога – второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил об уничтожении трех вражеских дронов над морской акваторией.
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11:29
В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУОбстрелы ВСУМихаил РазвожаевПравительство СевастополяСрочные новости Крыма
 
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12:14ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
12:05Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
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11:35Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
11:29В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
11:19Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
11:12День русского языка – инфографика
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10:44В Севастополе снова воздушная тревога
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10:25Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
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