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Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
Враг атакует Ленинский район Севастополя, жителям необходимо проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T11:35
2026-06-06T11:35
2026-06-06T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Враг атакует Ленинский район Севастополя, жителям необходимо проследовать в укрытия. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Всех, кто находятся на улицах, он призвал проследовать в укрытия, в ближайшие магазины, кафе и не находиться на открытых пространствах.В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога – второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Позже Развожаев сообщил об уничтожении трех вражеских дронов над морской акваторией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВнимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20260606/v-lenoblasti-gorit-voennyy-obekt--provoditsya-evakuatsiya-naseleniya-1156647170.html
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Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
11:35 06.06.2026 (обновлено: 11:40 06.06.2026)