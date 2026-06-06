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Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос" - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос" - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который проходит на... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T18:02
2026-06-06T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который проходит на грунтовых кортах в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, эта победа стала первой для Андреевой в турнире Большого шлема. 19-летняя теннисистка стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова ("Уимблдон") и британка Эмма Радукану (US Open).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухихКрымчанин стал призером международного турнира по теннисуКрымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
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спорт, россия, новости, франция, в мире
Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Андреева победила в финале чемпионата Франции по теннису

18:02 06.06.2026 (обновлено: 18:03 06.06.2026)
 
© AP Photo Aurelien MorissardРоссийская теннисистка Мирра Андреева
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo Aurelien Morissard
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос", который проходит на грунтовых кортах в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
"Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под восьмым номером Андреевой. Хвалиньская является 114-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты", - сказано в сообщении.
Отмечается, эта победа стала первой для Андреевой в турнире Большого шлема.
19-летняя теннисистка стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова ("Уимблдон") и британка Эмма Радукану (US Open).
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