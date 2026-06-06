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Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску
Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску
Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ по... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T17:49
2026-06-06T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ по Старобельску. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, встреча состоялась 6 июня.Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста.В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. От Генсекретаря ООН и профильных структур ожидается четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наказание для совершивших теракт в Старобельске будет неотвратимымНазваны обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскВСУ ударили по Старобельску 16-ю беспилотниками
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, атаки всу, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, происшествия, в мире, новости
Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску

МИД связал директора информцентра ООН с выжившими свидетелями атаки ВСУ на Старобельск

17:49 06.06.2026
 
© МЧС РоссииНа месте разбора завалов общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
На месте разбора завалов общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ по Старобельску. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, встреча состоялась 6 июня.

"Российская сторона представила фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске 22 мая, подтверждающие причастность к ней ВСУ, а также фотографии погибших студентов. По видеосвязи организовано подключение жителей региона, затронутых инцидентом. Кузнецову была предоставлена возможность "из первых рук" ознакомиться со свидетельствами очевидцев, получить информацию об обстоятельствах произошедшего и задать им вопросы", – сказано в сообщении.

Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста.
"К Владимиру Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Генеральному секретарю, его Специальному представителю по детям и вооруженному конфликту Ванессе Фрезье и профильным структурам Всемирной организации… Директор Информцентра заверил, что все материалы будут незамедлительно доведены до адресатов", – сообщили в МИД.
В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. От Генсекретаря ООН и профильных структур ожидается четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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