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Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску

Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску

Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ по... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T17:49

2026-06-06T17:49

2026-06-06T17:49

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ по Старобельску. Как сообщает внешнеполитическое ведомство, встреча состоялась 6 июня.Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста.В Москве рассчитывают, что данная информация будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. От Генсекретаря ООН и профильных структур ожидается четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали 42. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: наказание для совершивших теракт в Старобельске будет неотвратимымНазваны обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскВСУ ударили по Старобельску 16-ю беспилотниками

россия

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, атаки всу, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, происшествия, в мире, новости