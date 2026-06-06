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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T21:26
2026-06-06T21:26
севастополь
транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
логистика
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение остановили в городе в 20:24. Ограничения действовали около часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

21:26 06.06.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морское сообщение остановили в городе в 20:24. Ограничения действовали около часа.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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СевастопольТранспортМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяЛогистикаПаромы и катера в СевастополеНовости Севастополя
 
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