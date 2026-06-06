Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области
В Белгородской области при атаке ВСУ по машине тяжело ранена 12-летняя девочка
17:35 06.06.2026 (обновлено: 17:39 06.06.2026)
© Оперштаб Белгородской областиВ Белгородской области при атаке ВСУ по машине тяжело ранена 12-летняя девочка
© Оперштаб Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка получила множественные ранения при атаке украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб по региону.
Удар пришелся по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа.
"FPV-дрон атаковал автомобиль. 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударной волной в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.
В субботу при атаках вражеских дронов в регионе пострадали еще двое. Беспилотники бьют оп машинам и мотоциклам.
"В хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки. В селе Ясные Зори FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской больнице", - сообщает оперштаб в МАКС.