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Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области
12-летняя девочка получила множественные ранения при атаке украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб по региону. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T17:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка получила множественные ранения при атаке украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб по региону.Удар пришелся по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа.Кроме того, ударной волной в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.В субботу при атаках вражеских дронов в регионе пострадали еще двое. Беспилотники бьют оп машинам и мотоциклам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, дети, россия, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области

В Белгородской области при атаке ВСУ по машине тяжело ранена 12-летняя девочка

17:35 06.06.2026 (обновлено: 17:39 06.06.2026)
 
© Оперштаб Белгородской областиВ Белгородской области при атаке ВСУ по машине тяжело ранена 12-летняя девочка
В Белгородской области при атаке ВСУ по машине тяжело ранена 12-летняя девочка
© Оперштаб Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка получила множественные ранения при атаке украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб по региону.
Удар пришелся по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа.
"FPV-дрон атаковал автомобиль. 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
Кроме того, ударной волной в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.
В субботу при атаках вражеских дронов в регионе пострадали еще двое. Беспилотники бьют оп машинам и мотоциклам.
"В хуторе Церковный в результате атаки дрона на автомобиль у мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения руки. В селе Ясные Зори FPV-дрон атаковал мотоциклиста. Мужчине с мелкими осколочными ранениями лица и головы первую помощь оказали в Октябрьской больнице", - сообщает оперштаб в МАКС.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУдетиРоссияНовости СВОНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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