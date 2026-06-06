https://crimea.ria.ru/20260606/rebenok-ranen-pri-atake-drona-vsu-po-mashine-v-belgorodskoy-oblasti-1156654234.html

Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области

12-летняя девочка получила множественные ранения при атаке украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб по региону. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T17:35

2026-06-06T17:35

2026-06-06T17:39

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка получила множественные ранения при атаке украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб по региону.Удар пришелся по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа.Кроме того, ударной волной в двух частных домах разбиты окна, повреждены фасады и заборы.В субботу при атаках вражеских дронов в регионе пострадали еще двое. Беспилотники бьют оп машинам и мотоциклам. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, дети, россия, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)