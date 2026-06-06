https://crimea.ria.ru/20260606/rebenok-postradal-pri-stolknovenii-gidrotsiklov-na-reke-v-krasnodare-1156647447.html

Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре

Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре

Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении двух гидроциклов на реке Кубань в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, дело взял на контроль глава РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T11:48

2026-06-06T11:48

2026-06-06T11:49

ск рф (следственный комитет российской федерации)

кубань

краснодарский край

происшествия

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении двух гидроциклов на реке Кубань в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, дело взял на контроль глава российского Следствия Александр БастрыкинПо данному факту была открыта процессуальная проверка. Кубанским следователям предстоит доложить о ее результатах и установленных обстоятельствах Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в мореВ Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туристаТрагедия на море в Судаке – водителя гидроцикла отправили под стражу

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, краснодарский край, происшествия, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), новости