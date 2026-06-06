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Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре
Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре
Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении двух гидроциклов на реке Кубань в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, дело взял на контроль глава РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T11:48
2026-06-06T11:48
2026-06-06T11:49
ск рф (следственный комитет российской федерации)
кубань
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении двух гидроциклов на реке Кубань в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, дело взял на контроль глава российского Следствия Александр БастрыкинПо данному факту была открыта процессуальная проверка. Кубанским следователям предстоит доложить о ее результатах и установленных обстоятельствах Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в мореВ Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туристаТрагедия на море в Судаке – водителя гидроцикла отправили под стражу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ск рф (следственный комитет российской федерации), кубань, краснодарский край, происшествия, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), новости
Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре
СК: ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке Кубань в Краснодаре
11:48 06.06.2026 (обновлено: 11:49 06.06.2026)