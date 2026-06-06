https://crimea.ria.ru/20260606/poznavatelnyy-turizm-kakie-ekskursii-v-trende-v-krymu-1156636892.html

Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму

Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму

Экскурсоводы Крыма в последнее время отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T20:49

2026-06-06T20:49

2026-06-06T20:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Экскурсоводы Крыма в последнее время отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям. Об этом РИА Новости Крым рассказал гид по полуострову, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко."Последние лет 10 мы, экскурсоводы Крыма, замечаем четкое направление познавательного, интеллектуального туризма. Когда люди массово заказывают поездку просто прокатиться по видовым точкам Крыма и пофотографироваться в цветущих полях лаванды или маков, это все еще остается, но не превалирует, не переходит на вершину заказов экскурсий", - поделился он.Сейчас, по словам специалиста, высоким спросом пользуется познавательный туризм военного, патриотического направления.Второе интеллектуальное направление туризма, по мнению Ивана Коваленко, всегда интересующее крымских гостей, - это дворцы."Дворцы всегда будут полны жаждущего истории туриста. Это и Воронцовский, это Ливадия наша прекрасная, и Массандра, дворец Дюльбер, многие малые наши дворцы", - привел пример краевед.Третье же направление познавательного туризма – это локальные, местные, городские экскурсии, обозначил гид.Иван Коваленко добавил, что прекрасным местом сосредоточения внутреннего туризма всей страны сейчас можно назвать небольшой город на южном берегу Крыма - Алупку."Я всегда всем советую приехать в Алупку, пройтись по обновленным улицам. Мы знаем, целый квартал в Алупке обновили. Он и днем, и утром, и вечером прекрасен. По Алупке также проводят экскурсии", - обратил внимание географ-путешественник.Бесспорными лидерами туристических поездок Коваленко считает Алушту и Ялту.Часто эти же люди заказывают пешеходные экскурсии по центральным улочкам, по набережным Ялты, Алушты и, конечно, Севастополя, дополнил он."Еще в эту пятерку входит Симеиз - маленький поселок, у которого тоже хорошее, большое туристическое будущее. Дачи Симеиза, виллы конца XIX века, которые сейчас реставрируются, и это отрадно, они также вызывают интерес у пытливого туриста", - заметил он.Все вышеперечисленные экскурсии сейчас занимают очень серьезно место в портфеле предложений экскурсоводов Республики Крым, заключил Коваленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в КрымуДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаЧто предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"

https://crimea.ria.ru/20260525/kakie-vidy-turizma-sleduet-razvivat-v-vostochnom-krymu-i-zachem--ekspert-1156204001.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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