https://crimea.ria.ru/20260606/poznavatelnyy-turizm-kakie-ekskursii-v-trende-v-krymu-1156636892.html
Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
Экскурсоводы Крыма в последнее время отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Экскурсоводы Крыма в последнее время отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям. Об этом РИА Новости Крым рассказал гид по полуострову, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко."Последние лет 10 мы, экскурсоводы Крыма, замечаем четкое направление познавательного, интеллектуального туризма. Когда люди массово заказывают поездку просто прокатиться по видовым точкам Крыма и пофотографироваться в цветущих полях лаванды или маков, это все еще остается, но не превалирует, не переходит на вершину заказов экскурсий", - поделился он.Сейчас, по словам специалиста, высоким спросом пользуется познавательный туризм военного, патриотического направления.Второе интеллектуальное направление туризма, по мнению Ивана Коваленко, всегда интересующее крымских гостей, - это дворцы."Дворцы всегда будут полны жаждущего истории туриста. Это и Воронцовский, это Ливадия наша прекрасная, и Массандра, дворец Дюльбер, многие малые наши дворцы", - привел пример краевед.Третье же направление познавательного туризма – это локальные, местные, городские экскурсии, обозначил гид.Иван Коваленко добавил, что прекрасным местом сосредоточения внутреннего туризма всей страны сейчас можно назвать небольшой город на южном берегу Крыма - Алупку."Я всегда всем советую приехать в Алупку, пройтись по обновленным улицам. Мы знаем, целый квартал в Алупке обновили. Он и днем, и утром, и вечером прекрасен. По Алупке также проводят экскурсии", - обратил внимание географ-путешественник.Бесспорными лидерами туристических поездок Коваленко считает Алушту и Ялту.Часто эти же люди заказывают пешеходные экскурсии по центральным улочкам, по набережным Ялты, Алушты и, конечно, Севастополя, дополнил он."Еще в эту пятерку входит Симеиз - маленький поселок, у которого тоже хорошее, большое туристическое будущее. Дачи Симеиза, виллы конца XIX века, которые сейчас реставрируются, и это отрадно, они также вызывают интерес у пытливого туриста", - заметил он.Все вышеперечисленные экскурсии сейчас занимают очень серьезно место в портфеле предложений экскурсоводов Республики Крым, заключил Коваленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Домик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в КрымуДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаЧто предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы"
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крым, туризм в крыму, иван коваленко, экскурсии, туризм, внутренний туризм, общество, новости крыма
Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
Индивидуальных туристов привлекают познавательные экскурсии по Крыму – экскурсовод
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым.
Экскурсоводы Крыма в последнее время отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям. Об этом РИА Новости Крым
рассказал гид по полуострову, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.
"Последние лет 10 мы, экскурсоводы Крыма, замечаем четкое направление познавательного, интеллектуального туризма. Когда люди массово заказывают поездку просто прокатиться по видовым точкам Крыма и пофотографироваться в цветущих полях лаванды или маков, это все еще остается, но не превалирует, не переходит на вершину заказов экскурсий", - поделился он.
Сейчас, по словам специалиста, высоким спросом пользуется познавательный туризм военного, патриотического направления.
"Всегда бесспорными лидерами будут Севастополь и Керчь. Сейчас еще и Симферополь, потому что люди запрашивают историю Крымской весны, интересуются - поэтому показываем Симферополь. И историю оккупационных событий, которые были тут. Страшная оккупация была у нас в Крыму, и центр Крыма тогда, Симферополь, все это пережил. Вот эти экскурсии заказывают часто, и в основном индивидуальные туристы, которые могут позволить себе достаточно долгое время походить по улочкам Севастополя, Керчи или Симферополя, поразмыслить, посетить музей", - пояснил спикер.
Второе интеллектуальное направление туризма, по мнению Ивана Коваленко, всегда интересующее крымских гостей, - это дворцы.
"Дворцы всегда будут полны жаждущего истории туриста. Это и Воронцовский, это Ливадия наша прекрасная, и Массандра, дворец Дюльбер, многие малые наши дворцы", - привел пример краевед.
Третье же направление познавательного туризма – это локальные, местные, городские экскурсии, обозначил гид.
"По улочкам Симферополя, по городу. Сейчас и я, как экскурсовод, и мои коллеги подготовили десятки разных экскурсий, которые связаны с разными историческими личностями, которые бывали, либо жили в Симферополе, и также с историческими событиями и конкретно по географическим направлениям - улица Пушкина, Екатерининская, Александра Невского, Старый город и так далее", - поделился он.
Иван Коваленко добавил, что прекрасным местом сосредоточения внутреннего туризма всей страны сейчас можно назвать небольшой город на южном берегу Крыма - Алупку.
"Я всегда всем советую приехать в Алупку, пройтись по обновленным улицам. Мы знаем, целый квартал в Алупке обновили. Он и днем, и утром, и вечером прекрасен. По Алупке также проводят экскурсии", - обратил внимание географ-путешественник.
Бесспорными лидерами туристических поездок Коваленко считает Алушту и Ялту.
"Турист, который приезжает в Ялту, и практически каждый человек, который приезжает не просто прогуляться по набережной, посмотреть на море и посидеть в ресторане, который приезжает за знаниями, он обязательно посещает музей-дачу Чехова. Очень часто сейчас посещают обновленный музей Пушкина в Гурзуфе, в Большой Ялте, и музей художника Константина Коровина. Вот это топ-три литературных музея Крыма", - отметил Иван Коваленко.
Часто эти же люди заказывают пешеходные экскурсии по центральным улочкам, по набережным Ялты, Алушты и, конечно, Севастополя, дополнил он.
"Еще в эту пятерку входит Симеиз - маленький поселок, у которого тоже хорошее, большое туристическое будущее. Дачи Симеиза, виллы конца XIX века, которые сейчас реставрируются, и это отрадно, они также вызывают интерес у пытливого туриста", - заметил он.
Все вышеперечисленные экскурсии сейчас занимают очень серьезно место в портфеле предложений экскурсоводов Республики Крым, заключил Коваленко.
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