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Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:54
2026-06-06T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.По словам Беглова, оперштаб рекомендует жителям Петербурга в оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета."О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, александр беглов
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА

Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА - губернатор

07:54 06.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", - написал он в Telegram-канале.
По словам Беглова, оперштаб рекомендует жителям Петербурга в оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
"О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", - добавил губернатор.
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Санкт-ПетербургАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВОАлександр Беглов
 
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