https://crimea.ria.ru/20260606/peterburg-podvergaetsya-masshtabnoy-atake-bpla-1156645107.html
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:54
2026-06-06T07:54
2026-06-06T07:54
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александр беглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.По словам Беглова, оперштаб рекомендует жителям Петербурга в оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета."О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, александр беглов
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА - губернатор