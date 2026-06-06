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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 6.45. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:27
2026-06-06T07:27
2026-06-06T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 6.45. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информауии губернатора, ПВО отработала над Северной стороной, были сбиты 2 дрона.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
07:27 06.06.2026 (обновлено: 07:30 06.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 6.45. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
По информауии губернатора, ПВО отработала над Северной стороной, были сбиты 2 дрона.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз.
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