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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе отменили второй за утро сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 10.45. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:23
2026-06-06T12:23
воздушная тревога в севастополе
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безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили второй за утро сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 10.45. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информауии губернатора, ПВО отработала над Северной стороной, были сбиты 2 дрона.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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воздушная тревога в севастополе, севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

12:23 06.06.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили второй за утро сигнал воздушной тревоги, который звучал в городе с 10.45. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
По информауии губернатора, ПВО отработала над Северной стороной, были сбиты 2 дрона.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Над городом в пятницу сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз.
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Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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