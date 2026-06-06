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Ограничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской области

Ограничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Ограничения пассажирских перевозок в Крым не касаются Запорожской области

Ограничении пассажирских перевозок на трассе Р-280 "Новороссия" не распространяются на территорию Запорожской области. Об этом проинформировал губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T15:25

2026-06-06T15:25

2026-06-06T15:25

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

дороги

безопасность

логистика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Ограничении пассажирских перевозок на трассе Р-280 "Новороссия" не распространяются на территорию Запорожской области. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.Врио главы Луганской Народной Республики Юрий Говтвин накануне подписал указ об ограничении пассажирских перевозок на участках трасс Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь (км 518+910 — км 532+255); Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.По его словам, на территории региона движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 "Новороссия" (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию.Он также проинформировал, что ограничений нет и для личного транспорта. Жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на автомобилях до Луганской Народной Республики и в любых других направлениях. Введенные ЛНР меры касаются исключительно организованных коммерческих перевозок на указанных участках автомобильных дорог ЛНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУУкраинские БПЛА атакуют авто в Херсонской области - людей призывают к осторожностиДорога для снабжения Запорожской АЭС и Энергодара заминирована ВСУ

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, дороги, безопасность, логистика, новости