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Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
К вечеру субботы у Крымского моста растет очередь с обеих сторон. По данным на 17:00, всего из Крыма и со стороны Краснодарского края проезда ожидают 645... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T17:13
2026-06-06T17:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста растет очередь с обеих сторон. По данным на 17:00, всего из Крыма и со стороны Краснодарского края проезда ожидают 645 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Двумя часами ранее затор был только на выезде из Крыма. Тогда проезда ждали 620 машин.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас

У Крымского моста сейчас проезда ждут 645 авто со стороны Керчи и Тамани

17:13 06.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста растет очередь с обеих сторон. По данным на 17:00, всего из Крыма и со стороны Краснодарского края проезда ожидают 645 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Двумя часами ранее затор был только на выезде из Крыма. Тогда проезда ждали 620 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 35 транспортных средств.   Со стороны Керчи проезда на досмотр ожидают 610 автомобилей. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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