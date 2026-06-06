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Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас

Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас

К вечеру субботы у Крымского моста растет очередь с обеих сторон. По данным на 17:00, всего из Крыма и со стороны Краснодарского края проезда ожидают 645... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T17:13

2026-06-06T17:13

2026-06-06T17:13

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста растет очередь с обеих сторон. По данным на 17:00, всего из Крыма и со стороны Краснодарского края проезда ожидают 645 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Двумя часами ранее затор был только на выезде из Крыма. Тогда проезда ждали 620 машин.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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