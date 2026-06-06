https://crimea.ria.ru/20260606/novosti-sevastopolya-chto-izvestno-o-serii-atak-vsu-k-etomu-chasu-1156651179.html

Новости Севастополя: что известно о серии атак ВСУ к этому часу

Новости Севастополя: что известно о серии атак ВСУ к этому часу - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Новости Севастополя: что известно о серии атак ВСУ к этому часу

Следом России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Речь идет о серии атак по городу днем в субботу, в которых два человека... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T16:00

2026-06-06T16:00

2026-06-06T16:00

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пво

ск рф (следственный комитет российской федерации)

прокуратура города севастополя

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1a/1155532612_0:250:459:508_1920x0_80_0_0_0089c232eee23ed65ff744e03e3342f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следом России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Речь идет о серии атак по городу днем в субботу, в которых два человека получили ранения. Все, что известно об ударах боевиков по городу к этому часу – в сбойке РИА Новости Крым.Атаки на городРанним утром в 6 июня в Севастополе зазвучал сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО и призывал горожан оставаться в безопасных местах. Спустя несколько часов сигнал тревоги повторился. По целям работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. В частности, враг атаковал Ленинский район Севастополя, жителей просили проследовать в укрытия.Около часа дня военные отразили еще одну атаку. Всего было сбито 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин. Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, он не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС.В двух многоквартирных домах в Ленинском районе зафиксированы точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Спустя мене двух часов в городе объявили третью тревогу за день – были сбиты еще два украинских беспилотника. Работа мобильных огневых групп и ПВО продолжается.Работа СК и прокуратурыКак сообщили в прокуратуре города, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пво, ск рф (следственный комитет российской федерации), прокуратура города севастополя, новости севастополя, новости сво, крым, новости крыма