Новости Севастополя: что известно о серии атак ВСУ к этому часу
Новости Севастополя: все о серии атак ВСУ к этому часу
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночной атаки ВСУ
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Следом России будет расследовать преступления украинских вооруженных сил в Севастополе. Речь идет о серии атак по городу днем в субботу, в которых два человека получили ранения.
Все, что известно об ударах боевиков по городу к этому часу – в сбойке РИА Новости Крым.
Атаки на город
Ранним утром в 6 июня в Севастополе зазвучал сигнал воздушной тревоги. Губернатор Михаил Развожаев сообщал о работе ПВО и призывал горожан оставаться в безопасных местах. Спустя несколько часов сигнал тревоги повторился. По целям работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. В частности, враг атаковал Ленинский район Севастополя, жителей просили проследовать в укрытия.
Около часа дня военные отразили еще одну атаку. Всего было сбито 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин.
Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, он не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС.
В двух многоквартирных домах в Ленинском районе зафиксированы точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Спустя мене двух часов в городе объявили третью тревогу за день – были сбиты еще два украинских беспилотника. Работа мобильных огневых групп и ПВО продолжается.
Работа СК и прокуратуры
"В Севастополе из-за атаки дронов ранены двое мужчин. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений", - сказано в сообщении пресс-службы СК России.
Как сообщили в прокуратуре города, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА.
"По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова прокуратурой взято на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению", - проинформировали в пресс-службе.