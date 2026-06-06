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Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника
Еще два украинских беспилотника сбили над Севастополем во время третьей за день воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T15:01
2026-06-06T15:01
2026-06-06T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Севастополем во время третьей за день воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города не находиться на улице, а укрыться в магазинах, кафе или убежищах, поскольку мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия.Он призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В субботу утром над Севастополем уничтожили 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, атаки всу, атаки всу на крым
Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника
Над Севастополем ПВО и мобильные огневые группы сбили два беспилотника
15:01 06.06.2026 (обновлено: 15:08 06.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Севастополем во время третьей за день воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес", - написал он в мессенджере МАКС.
Губернатор призвал жителей и гостей города не находиться на улице, а укрыться в магазинах, кафе или убежищах, поскольку мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия.
Он призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
В субботу утром над Севастополем уничтожили 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали двое мужчин
. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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