https://crimea.ria.ru/20260606/novaya-ataka-vsu-na-sevastopolem-sbity-dva-bespilotnika-1156649966.html

Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника

Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Новая атака ВСУ на Севастополь: сбиты два беспилотника

Еще два украинских беспилотника сбили над Севастополем во время третьей за день воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T15:01

2026-06-06T15:01

2026-06-06T15:08

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Еще два украинских беспилотника сбили над Севастополем во время третьей за день воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор призвал жителей и гостей города не находиться на улице, а укрыться в магазинах, кафе или убежищах, поскольку мобильные огневые группы ведут активную работу из стрелкового оружия.Он призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В субботу утром над Севастополем уничтожили 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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