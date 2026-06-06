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Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны
Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожав. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:03
2026-06-06T07:03
2026-06-06T07:09
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Севастополь отбивает новую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожав.Накануне, 5 июня, враг атаковал город восемь раз, было сбито 30 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны
Новая атака на Севастополь - ПВО сбивает дроны
07:03 06.06.2026 (обновлено: 07:09 06.06.2026)