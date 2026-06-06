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Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны
Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны
Севастополь отбивает новую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожав. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:03
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севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Севастополь отбивает новую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожав.Накануне, 5 июня, враг атаковал город восемь раз, было сбито 30 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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севастополь, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, пво, михаил развожаев
Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны

Новая атака на Севастополь - ПВО сбивает дроны

07:03 06.06.2026 (обновлено: 07:09 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Севастополь отбивает новую атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожав.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в районе Северной стороны. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах", - написал он в МАКС.
Накануне, 5 июня, враг атаковал город восемь раз, было сбито 30 беспилотников.
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СевастопольБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяПВОМихаил Развожаев
 
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