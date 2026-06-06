https://crimea.ria.ru/20260606/notariat-rabotaet-s-zagsom---v-krymu-rasskazali-ob-unikalnom-reshenii-1156634863.html

Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении

Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении

В России работает уникальный сервис по проверке нотариальных доверенностей. Аналогов такому решению в мире нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T08:03

2026-06-06T08:03

2026-06-06T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В России работает уникальный сервис по проверке нотариальных доверенностей. Аналогов такому решению в мире нет. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус Симферопольского городского нотариального округа РК Лариса Исаева."Одним из уникальных технологических решений российского нотариата последнего время стала реализация новой функции сервиса проверки доверенностей. <...> Это подключение Единой информационной системы нотариата (ЕИС) к широковещательной рассылке ЗАГС", - рассказала Исаева.По словам специалиста, проверка нотариальной доверенности есть в каждой стране. Но то, что сейчас появилось в России — не имеет аналогов в мире.Если сведения о факте смерти доверителя уже внесены в реестр ЗАГС, они будут учитываться и при проверке доверенности. Это позволит своевременно пресекать незаконное использование документов, выданных доверителями, которые уже ушли из жизни. Недобросовестные поверенные не смогут провести сделку, продать собственность, снять деньги со счета или совершить другие юридически значимые действия от умершего доверителя, добавила нотариус.При этом данные в сервисе обновляются ежедневно. В ЕИС нотариата поступают не только первоначальные сведения о государственной регистрации смерти, но и все официальные изменения, которые вносятся в актовую запись. Проверка доверенности через сервис нотариата, которая происходит в режиме реального времени, учитывает актуальные данные.Новая функция доступна при проверке доверенностей, выданных после 29 декабря 2020 года, уточнила Исаева.Кроме того, нотариат наладил взаимодействие с Единым федеральным регистром населения (ЕГРН). Доступ к сведениям Единого федерального регистра у нотариусов появился в этом году.Так, по данным Росреестра, срок регистрации прав по нотариальным документам сегодня составляет менее суток. Для сравнения, в 2012 году это было 30 дней, сказала она.По ее словам, новый сервис позволяет оптимизировать процесс проверки юридически значимой информации. Теперь нотариус может оперативно получить сразу несколько видов сведений: из органов ЗАГС, налоговой, МВД и прочее. Кроме того, теперь нотариусы в онлайн-режиме могут получить данные о регистрации по месту жительства и месту пребывания человека, которое ранее в электронном виде им доступны не были."Такая информация требуется, например, при розыске наследников или собственников недвижимости, чтобы уведомить их о преимущественном праве покупки доли в имуществе или сообщить о смерти наследодателя", пояснила эксперт.Еще одним важным межведомственным цифровым проектом Исаева назвала введение единого формата машиночитаемой доверенности."Только за 2025 год нотариусы удостоверили порядка 30 тысяч машиночитаемых доверенностей. Главная цель стандартизированного формата цифровой доверенности — сделать электронный документооборот более эффективным и защищенным", - пояснила она.Сейчас машиночитаемые доверенности удостоверяют от имени юридических лиц. Для них это очень удобно, особенно в работе с банками и в работе с Росреестром, добавила Исаева.Также она напомнила, что записаться к нотариусу можно через портал госуслуг. В перечень нотариальных действий для записи добавлено 38 жизненных ситуаций. Всего же пользователи портала могут записаться к нотариусам для решения по ста пятнадцати вопросам.Ранее сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал, что в России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за годАферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтамиВ Крыму резко упало число сделок с жильем по доверенности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотариус, закон и право, россия, новости, цифровизация