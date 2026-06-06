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Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T10:18
2026-06-06T10:18
кубань
краснодарский край
пожар
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказано в сообщении.Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. В зданиях повреждено остекление, уточнили в оперштабе.К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами Росси, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныПетербург подвергается масштабной атаке БПЛАМассированная атака на Ленинградскую область - что известно
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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кубань, краснодарский край, пожар, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали

На нефтебазе в Усть-Лабинске произошел пожар после атаки ВСУ – опрештаб

10:18 06.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.
В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. В зданиях повреждено остекление, уточнили в оперштабе.
К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.
Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами Росси, сообщали в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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