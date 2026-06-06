https://crimea.ria.ru/20260606/neftebaza-gorit-na-kubani-posle-ataki-vsu--zhiteley-evakuirovali-1156646205.html

Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали

Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали

Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T10:18

2026-06-06T10:18

2026-06-06T10:18

кубань

краснодарский край

пожар

происшествия

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Нефтебаза загорелась в Усть-Лабинске в результате беспилотной атаки ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб Краснодарского края.В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказано в сообщении.Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуированы 60 человек. В зданиях повреждено остекление, уточнили в оперштабе.К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами Росси, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныПетербург подвергается масштабной атаке БПЛАМассированная атака на Ленинградскую область - что известно

кубань

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, пожар, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости