https://crimea.ria.ru/20260606/nedaleko-ot-sevastopolya-atakovano-i-zatonulo-turetskoe-sudno---pogib-chelovek-1156645276.html

Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек

Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек

Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T08:46

2026-06-06T08:46

2026-06-06T08:46

происшествия

севастополь

крым

черное море

безопасность

новости

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.По данным телеканала, рыболовецкое судно Burak Kaya, находившееся в этом районе, спасло пять раненых моряков, однако один из них умер во время эвакуации.Как сообщил накануне МИД России, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.Ранее в пятницу замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

черное море

турция

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, крым, черное море, безопасность, новости, турция