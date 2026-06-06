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Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек
Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек
Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T08:46
2026-06-06T08:46
происшествия
севастополь
крым
черное море
безопасность
новости
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.По данным телеканала, рыболовецкое судно Burak Kaya, находившееся в этом районе, спасло пять раненых моряков, однако один из них умер во время эвакуации.Как сообщил накануне МИД России, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.Ранее в пятницу замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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происшествия, севастополь, крым, черное море, безопасность, новости, турция
Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек

Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - СМИ

08:46 06.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосольство Турции в Москве
Посольство Турции в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Турецкое рыболовное судно Duru 67 было атаковано в Черном море недалеко от Севастополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Согласно заявлению командования береговой охраны, сегодня у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было атаковано судно Duru 67 под турецким флагом. В результате нападения оно получило повреждения и затонуло", — говорится в публикации со ссылкой на заявление командования береговой охраны Турции.

По данным телеканала, рыболовецкое судно Burak Kaya, находившееся в этом районе, спасло пять раненых моряков, однако один из них умер во время эвакуации.
Как сообщил накануне МИД России, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.
Ранее в пятницу замглавы МИД России Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит узурпировавший власть киевский нацистский режим.
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ПроисшествияСевастопольКрымЧерное мореБезопасностьНовостиТурция
 
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