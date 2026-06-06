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Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В Севастополе была объявлена воздушная тревога - второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВнимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
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Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация

Над Севастополем сбивают украинские дроны - работает авиация и ПВО

11:19 06.06.2026 (обновлено: 11:31 06.06.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Города Крыма
Севастополь. Города Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
В Севастополе была объявлена воздушная тревога - второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
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