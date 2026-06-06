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Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T11:19
2026-06-06T11:19
2026-06-06T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В Севастополе была объявлена воздушная тревога - второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВнимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
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Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
Над Севастополем сбивают украинские дроны - работает авиация и ПВО
11:19 06.06.2026 (обновлено: 11:31 06.06.2026)