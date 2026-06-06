https://crimea.ria.ru/20260606/nad-sevastopolem-sbivayut-ukrainskie-drony---rabotaet-pvo-1156646951.html

Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация

Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация

Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T11:19

2026-06-06T11:19

2026-06-06T11:31

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Три вражеских дрона сбиты над акваторией в Севастополе утром в субботу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.В Севастополе была объявлена воздушная тревога - второй раз за утро. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВнимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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