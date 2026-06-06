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Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Над Крымом работает ПВО
В субботу над территорией Крыма работают системы противовоздушной обороны. В регионе действует угроза беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T15:19
2026-06-06T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В субботу над территорией Крыма работают системы противовоздушной обороны. В регионе действует угроза беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В МЧС призывают доверять только официальным источникам информации.В пятницу над Крымом пять раз отрабатывала ПВО. Вечером воздушные цели уничтожали над Феодосией.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Угроза действует и сейчас. Над регионом сбили 10 беспилотников. В районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Над Крымом работает ПВО

В Крыму на фоне беспилотной опасности работает ПВО

15:19 06.06.2026 (обновлено: 15:24 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В субботу над территорией Крыма работают системы противовоздушной обороны. В регионе действует угроза беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
"Продолжает действовать беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие", - сказано в сообщении ведомства в МАКС.
В МЧС призывают доверять только официальным источникам информации.
В пятницу над Крымом пять раз отрабатывала ПВО. Вечером воздушные цели уничтожали над Феодосией.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Угроза действует и сейчас. Над регионом сбили 10 беспилотников. В районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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