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Над Крымом работает ПВО

Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Над Крымом работает ПВО

В субботу над территорией Крыма работают системы противовоздушной обороны. В регионе действует угроза беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T15:19

2026-06-06T15:19

2026-06-06T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В субботу над территорией Крыма работают системы противовоздушной обороны. В регионе действует угроза беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.В МЧС призывают доверять только официальным источникам информации.В пятницу над Крымом пять раз отрабатывала ПВО. Вечером воздушные цели уничтожали над Феодосией.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Угроза действует и сейчас. Над регионом сбили 10 беспилотников. В районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. Пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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