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Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество
Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество
РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T20:16
2026-06-06T20:16
с песней по крыму
крым
севастополь
музыка
культура
военно-морской флот рф
помощь бойцам сво
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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Актера театра и кино Юрия Гальцева мы знаем в первую очередь как юмориста, хотя он снялся в сериях "Улицы разбитых фонарей", нескольких детских сказках, и еще десятке фильмов, озвучил детские мультфильмы.Но еще Гальцев поет, и весьма неплохо: даже завоевал симпатию одной из своих жен с помощью пения под гитару. Много лет спустя в 2008 году участвовал в шоу-проекте "Две звезды". В паре с певицей Жасмин они вышли в финал проекта.Гальцев и сам сочиняет песни, умеет играть на гитаре и баяне, организовал пародийный ВИА "Самородки", с которым записал четыре музыкальных альбома. Одна из самых популярных песен Гальцева – о Крыме: В этой песне куплеты поются от имени подводников. Но у Юрия есть еще несколько шуточных песен о флотских: "Мы ребята из морфлота" и "Военный моряк Николай Колупаев", хотя сам Гальцев служил срочную службу в сухопутных войсках под Челябинском.По словам артиста, после воссоединения Крыма с Россией песня "Ух ты, мы вышли из бухты" возродилась заново.В Крыму он бывал неоднократно, так как во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографа неоднократно приезжал в гости к своим сокурсникам – жителям Севастополя. И даже подумывал поселиться в Крыму, так как театр "Лицедеи", в котором он работал, имел на полуострове свою творческую базу:Влюбленный в Крым Юрий Гальцев в марте 2014 года однозначно воспринял возвращение Крыма в состав России и заявил, что "с Крымом Путин войдет в историю", а в 2022 году поддержал начало СВО. И вот уже четыре года выступает перед ранеными в военных госпиталях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Два дельфина и 15 кг ставриды: как Юрий Гальцев отдыхает в Крыму
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Ольга Леонова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с песней по крыму, крым, севастополь, музыка, культура, военно-морской флот рф, помощь бойцам сво
Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество

Юрий Гальцев писал свои песни на крымских пляжах

20:16 06.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья МининаЮрий Гальцев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Юрий Гальцев на пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Наталья Минина
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Актера театра и кино Юрия Гальцева мы знаем в первую очередь как юмориста, хотя он снялся в сериях "Улицы разбитых фонарей", нескольких детских сказках, и еще десятке фильмов, озвучил детские мультфильмы.
Но еще Гальцев поет, и весьма неплохо: даже завоевал симпатию одной из своих жен с помощью пения под гитару. Много лет спустя в 2008 году участвовал в шоу-проекте "Две звезды". В паре с певицей Жасмин они вышли в финал проекта.
Гальцев и сам сочиняет песни, умеет играть на гитаре и баяне, организовал пародийный ВИА "Самородки", с которым записал четыре музыкальных альбома. Одна из самых популярных песен Гальцева – о Крыме:
"А где-то в Крыму – девушка в розовом сарафане, и мама ее не отпускала гулять, но мы просили: "Отпусти, мама, дочку с нами! Ведь мы подводники, мы силачи".
В этой песне куплеты поются от имени подводников. Но у Юрия есть еще несколько шуточных песен о флотских: "Мы ребята из морфлота" и "Военный моряк Николай Колупаев", хотя сам Гальцев служил срочную службу в сухопутных войсках под Челябинском.
По словам артиста, после воссоединения Крыма с Россией песня "Ух ты, мы вышли из бухты" возродилась заново.
"Эта девушка реально существовала. Мы сразу обратили внимание. Правда, розовым на ней был купальник. Все ходили по пляжу в тапочках, а она ходила на очень высоких шпильках и в розовом купальнике. Потом это уже трансформировалось в "сарафан". "Купальник" не ложится на песню. А "сарафан" – уже хорошо. Песня была написана часа за два. Мы ее пели, и подхватывал весь пляж", – рассказывал Гальцев в пресс-центре РИА Новости Крым.
В Крыму он бывал неоднократно, так как во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографа неоднократно приезжал в гости к своим сокурсникам – жителям Севастополя. И даже подумывал поселиться в Крыму, так как театр "Лицедеи", в котором он работал, имел на полуострове свою творческую базу:
"Песня "Колупаев" была сочинена, если не ошибаюсь, в Балаклаве".
Влюбленный в Крым Юрий Гальцев в марте 2014 года однозначно воспринял возвращение Крыма в состав России и заявил, что "с Крымом Путин войдет в историю", а в 2022 году поддержал начало СВО. И вот уже четыре года выступает перед ранеными в военных госпиталях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два дельфина и 15 кг ставриды: как Юрий Гальцев отдыхает в Крыму
 
с песней по КрымуКрымСевастопольМузыкаКультураВоенно-морской флот РФПомощь бойцам СВО
 
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