https://crimea.ria.ru/20260606/morflotovtsy-rodom-iz-kryma-yuriy-galtsev-i-ego-pesennoe-tvorchestvo-1152881074.html

Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество

Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество

РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T20:16

2026-06-06T20:16

2026-06-06T20:16

с песней по крыму

крым

севастополь

музыка

культура

военно-морской флот рф

помощь бойцам сво

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Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Актера театра и кино Юрия Гальцева мы знаем в первую очередь как юмориста, хотя он снялся в сериях "Улицы разбитых фонарей", нескольких детских сказках, и еще десятке фильмов, озвучил детские мультфильмы.Но еще Гальцев поет, и весьма неплохо: даже завоевал симпатию одной из своих жен с помощью пения под гитару. Много лет спустя в 2008 году участвовал в шоу-проекте "Две звезды". В паре с певицей Жасмин они вышли в финал проекта.Гальцев и сам сочиняет песни, умеет играть на гитаре и баяне, организовал пародийный ВИА "Самородки", с которым записал четыре музыкальных альбома. Одна из самых популярных песен Гальцева – о Крыме: В этой песне куплеты поются от имени подводников. Но у Юрия есть еще несколько шуточных песен о флотских: "Мы ребята из морфлота" и "Военный моряк Николай Колупаев", хотя сам Гальцев служил срочную службу в сухопутных войсках под Челябинском.По словам артиста, после воссоединения Крыма с Россией песня "Ух ты, мы вышли из бухты" возродилась заново.В Крыму он бывал неоднократно, так как во время учебы в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографа неоднократно приезжал в гости к своим сокурсникам – жителям Севастополя. И даже подумывал поселиться в Крыму, так как театр "Лицедеи", в котором он работал, имел на полуострове свою творческую базу:Влюбленный в Крым Юрий Гальцев в марте 2014 года однозначно воспринял возвращение Крыма в состав России и заявил, что "с Крымом Путин войдет в историю", а в 2022 году поддержал начало СВО. И вот уже четыре года выступает перед ранеными в военных госпиталях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Два дельфина и 15 кг ставриды: как Юрий Гальцев отдыхает в Крыму

крым

севастополь

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2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

с песней по крыму, крым, севастополь, музыка, культура, военно-морской флот рф, помощь бойцам сво