https://crimea.ria.ru/20260606/massirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol--razvozhaev-rasskazal-o-posledstviyakh-1156646455.html
Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T10:25
2026-06-06T10:25
2026-06-06T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над городом за сутки военные уничтожили 58 воздушных целей.По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныНедалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человекВ Севастополе объявили воздушную тревогу
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Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
Военные за сутки сбили 58 БПЛА в небе над Севастополем – Развожаев
10:25 06.06.2026 (обновлено: 10:34 06.06.2026)