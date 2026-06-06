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Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T10:25
2026-06-06T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над городом за сутки военные уничтожили 58 воздушных целей.По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныНедалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человекВ Севастополе объявили воздушную тревогу
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Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях

Военные за сутки сбили 58 БПЛА в небе над Севастополем – Развожаев

10:25 06.06.2026 (обновлено: 10:34 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над городом за сутки военные уничтожили 58 воздушных целей.
"За минувшие сутки в Севастополе 8 раз звучала воздушная тревога. Наши военные и мобильные огневые группы сбили 58 БПЛА", - проинформировал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.
В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.
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