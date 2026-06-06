https://crimea.ria.ru/20260606/massirovannaya-ataka-vsu-na-sevastopol--razvozhaev-rasskazal-o-posledstviyakh-1156646455.html

Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях

Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях

Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T10:25

2026-06-06T10:25

2026-06-06T10:34

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Жилые дома и гражданские автомобили повреждены в Севастополе в результате атак ВСУ. Как сообщил утром в субботу губернатор города Михаил Развожаев, всего над городом за сутки военные уничтожили 58 воздушных целей.По его данным, обошлось без пострадавших. К этому времени спасательная служба города зафиксировала точечные повреждения в семи многоквартирных и в шести частных домах. Кроме того, пострадал один автомобиль и один объект розничной торговли.В пятницу над Севастополем сбили 30 вражеских беспилотников, тревога объявлялась восемь раз. Утром в субботу город отбивал новую атаку ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныНедалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человекВ Севастополе объявили воздушную тревогу

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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