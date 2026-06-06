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Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок
Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок
Четыре мирных жителя, включая ребенка, пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T14:12
2026-06-06T14:25
новости
ленинградская область
александр дрозденко
министерство обороны рф
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, включая ребенка, пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его данным, к этому времени из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем.В субботу утором масштабной атаке БПЛА подвергся Санкт-Петербург, пострадали три человека, сообщал ранее губернатор Александр Беглов. Массированную атаку вражеских дронов отражали и над Ленинградской областью. В Ломоносовском районе после удара ВСУ возник пожар на военном объекте, население эвакуируют, информировал Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииСевастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улицНефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
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РИА Новости Крым
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новости, ленинградская область, александр дрозденко, министерство обороны рф, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок

Массированная атака на Ленобласть – ранены взрослые и ребенок

14:12 06.06.2026 (обновлено: 14:25 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, включая ребенка, пострадали в результате беспилотной атаки ВСУ на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Продолжается ликвидация последствий пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре, произошедшего в результате атаки БПЛА. 4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его данным, к этому времени из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В ПВР эвакуированным гражданам предоставлена еда, вода, дежурят медики. Ситуация находится под контролем.
В субботу утором масштабной атаке БПЛА подвергся Санкт-Петербург, пострадали три человека, сообщал ранее губернатор Александр Беглов. Массированную атаку вражеских дронов отражали и над Ленинградской областью. В Ломоносовском районе после удара ВСУ возник пожар на военном объекте, население эвакуируют, информировал Дрозденко.
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НовостиЛенинградская областьАлександр ДрозденкоМинистерство обороны РФАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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