https://crimea.ria.ru/20260606/massirovannaya-ataka-na-leningradskuyu-oblast---chto-izvestno-1156645476.html
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T09:27
2026-06-06T09:27
2026-06-06T09:28
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается.Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее губернатор города Александр Беглов.Сейчас военные ликвидируют возгорание недалеко от поселка Большая Ижора."Принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", - проинформировал он.Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России, в том числе – над Ленинградской областью, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныПВО работает над ФеодосиейНад Крымом работает ПВО
https://crimea.ria.ru/20260606/peterburg-podvergaetsya-masshtabnoy-atake-bpla-1156645107.html
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санкт-петербург, новости, безопасность, ленинградская область, александр беглов, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью
09:27 06.06.2026 (обновлено: 09:28 06.06.2026)