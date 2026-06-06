https://crimea.ria.ru/20260606/massirovannaya-ataka-na-leningradskuyu-oblast---chto-izvestno-1156645476.html

Массированная атака на Ленинградскую область - что известно

Массированная атака на Ленинградскую область - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Массированная атака на Ленинградскую область - что известно

141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T09:27

2026-06-06T09:27

2026-06-06T09:28

санкт-петербург

новости

безопасность

ленинградская область

александр беглов

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается.Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее губернатор города Александр Беглов.Сейчас военные ликвидируют возгорание недалеко от поселка Большая Ижора."Принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", - проинформировал он.Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России, в том числе – над Ленинградской областью, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныПВО работает над ФеодосиейНад Крымом работает ПВО

https://crimea.ria.ru/20260606/peterburg-podvergaetsya-masshtabnoy-atake-bpla-1156645107.html

санкт-петербург

ленинградская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, новости, безопасность, ленинградская область, александр беглов, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины)