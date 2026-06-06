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Массированная атака на Ленинградскую область - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T09:27
2026-06-06T09:28
санкт-петербург
новости
безопасность
ленинградская область
александр беглов
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается.Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее губернатор города Александр Беглов.Сейчас военные ликвидируют возгорание недалеко от поселка Большая Ижора."Принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", - проинформировал он.Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России, в том числе – над Ленинградской областью, сообщали в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроныПВО работает над ФеодосиейНад Крымом работает ПВО
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санкт-петербург, новости, безопасность, ленинградская область, александр беглов, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
Массированная атака на Ленинградскую область - что известно

141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью

09:27 06.06.2026 (обновлено: 09:28 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. 141 вражеский дрон уничтожили российские военные над Ленинградской областью в субботу. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, атака на регион продолжается.
Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, сообщал ранее губернатор города Александр Беглов.
"Над Ленинградской областью сбиты 141 БПЛА. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области", - написал Дрозденко в своем канале в МАКС.
Сейчас военные ликвидируют возгорание недалеко от поселка Большая Ижора.
"Принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности", - проинформировал он.
Всего в ночь на субботу российские средства ПВО сбили 376 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России, в том числе – над Ленинградской областью, сообщали в Минобороны РФ.
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