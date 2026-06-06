Рейтинг@Mail.ru
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260606/lider-ukrainskoy-natspartii-tyagnibok-ranen-pri-bespilotnom-udare-1156647797.html
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
Лидер украинской националистической партии Олег Тягнибок ранен в результате беспилотного удара по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:05
2026-06-06T12:05
украина
майдан
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134788132_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b80831d24ce0dbd7c4a684c20a2776f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Лидер украинской националистической партии Олег Тягнибок ранен в результате беспилотного удара по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.По его словам, Тягнибок находился в автомобиле, в который попал дрон. В машине он находился не один.Тягнибок принимал активное участие в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После вхождения Крыма в состав России выступал с угрозами в адрес крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Умоются кровью": на Украине рассказали, какую участь Майдан готовил Крыму12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаКрещатик в дыму: украинские нацисты прошли маршем со швабрами по Киеву
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134788132_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7c39a1885507c9bc90753d77f85277bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, майдан, происшествия, новости
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе

Лидер украинской нацпартии Олег Тягнибок попал под беспилотный удар - мэр Ивано-Франковска

12:05 06.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛидеры трех оппозиционных партий передали свои требования генеральному прокурору Украины
Лидеры трех оппозиционных партий передали свои требования генеральному прокурору Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Лидер украинской националистической партии Олег Тягнибок ранен в результате беспилотного удара по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Олега Тягнибока ранили на фронте", – написал Марцинкив в своем Telegram-канале.
По его словам, Тягнибок находился в автомобиле, в который попал дрон. В машине он находился не один.
Тягнибок принимал активное участие в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После вхождения Крыма в состав России выступал с угрозами в адрес крымчан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Умоются кровью": на Украине рассказали, какую участь Майдан готовил Крыму
12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
Крещатик в дыму: украинские нацисты прошли маршем со швабрами по Киеву
 
УкраинаМайданПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской области
12:05Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
11:48Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в Краснодаре
11:35Севастополь под ударом ВСУ - людей призвали уйти с улиц
11:29В Ленобласти горит военный объект – проводится эвакуация населения
11:19Вторая атака ВСУ на Севастополь за утро - работает авиация
11:12День русского языка – инфографика
10:52Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС
10:44В Севастополе снова воздушная тревога
10:33227 лет со Дня рождения Пушкина – факты о великом поэте
10:25Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях
10:18Нефтебаза горит на Кубани после атаки ВСУ – жителей эвакуировали
10:02Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра
09:27Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
09:15Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана
08:46Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек
08:03Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении
07:54Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
07:45Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России
07:38376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния