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Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
Лидер украинской националистической партии Олег Тягнибок ранен в результате беспилотного удара по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:05
2026-06-06T12:05
2026-06-06T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Лидер украинской националистической партии Олег Тягнибок ранен в результате беспилотного удара по его автомобилю. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.По его словам, Тягнибок находился в автомобиле, в который попал дрон. В машине он находился не один.Тягнибок принимал активное участие в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После вхождения Крыма в состав России выступал с угрозами в адрес крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Умоются кровью": на Украине рассказали, какую участь Майдан готовил Крыму12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаКрещатик в дыму: украинские нацисты прошли маршем со швабрами по Киеву
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украина, майдан, происшествия, новости
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе
Лидер украинской нацпартии Олег Тягнибок попал под беспилотный удар - мэр Ивано-Франковска