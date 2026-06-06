Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
У Крымского моста очередь со стороны Тамани выросла до 205 авто
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста увеличилась пробка со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Затор на въезде в Крым начал образовываться два часа назад. тогда проезда ждали 35 машин. За два часа очередь увеличилась более чем в пять раз.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 205 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят проезда 490 автомобилей. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.