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Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
У Крымского моста увеличилась пробка со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T19:08
2026-06-06T19:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста увеличилась пробка со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Затор на въезде в Крым начал образовываться два часа назад. тогда проезда ждали 35 машин. За два часа очередь увеличилась более чем в пять раз.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз

У Крымского моста очередь со стороны Тамани выросла до 205 авто

19:08 06.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста увеличилась пробка со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Затор на въезде в Крым начал образовываться два часа назад. тогда проезда ждали 35 машин. За два часа очередь увеличилась более чем в пять раз.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 205 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи стоят проезда 490 автомобилей. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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