Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260606/krymskiy-most-seychas---situatsiya-s-ocheredyu-na-10-utra-1156645692.html
Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра
Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра
У Крымского моста утром в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T10:02
2026-06-06T10:02
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра 5 июня. И кратно увеличивалась каждый час. К вечеру в пробке стояли 1001 авто.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра

Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра

10:02 06.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра 5 июня. И кратно увеличивалась каждый час. К вечеру в пробке стояли 1001 авто.
"К 10 часам в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи находится 610 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКерченский проливКерчьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Крымский мост сейчас - ситуация с очередью на 10 утра
09:27Массированная атака на Ленинградскую область - что известно
09:15Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана
08:46Недалеко от Севастополя атаковано и затонуло турецкое судно - погиб человек
08:03Нотариат работает с ЗАГСом - в Крыму рассказали об уникальном решении
07:54Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА
07:45Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России
07:38376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
07:27Отбой воздушной тревоги в Севастополе
07:15Крымский мост сейчас - ситуация на утро субботы
07:03Новая атака на Севастополь: ПВО сбивает дроны
06:54В Севастополе объявили воздушную тревогу
00:01Жара близко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июня
23:38ПВО работает над Феодосией
23:23Внимание! Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:57Атака ВСУ на Севастополь и обмен военнопленными: главное за день
22:48Как за год вырос спрос на летний отдых в Крыму
22:34Банки и операторов связи обяжут возмещать ущерб жертвам мошенников
22:20Над Крымом работает ПВО
Лента новостейМолния