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Крымский мост сейчас - ситуация на утро субботы
Крымский мост сейчас - ситуация на утро субботы - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Крымский мост сейчас - ситуация на утро субботы
У Крымского моста утром в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:15
2026-06-06T07:15
2026-06-06T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра 5 июня. И кратно увеличивалась каждый час. К вечеру в пробке стояли 1001 авто.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - ситуация на утро субботы
На Крымском мосту двухчасовая оередь - в ней 705 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
Очереди перед мостовым переходом на выезде из Крыма начала расти с 9 утра 5 июня. И кратно увеличивалась каждый час. К вечеру в пробке стояли 1001 авто
.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 155 транспортных средств. Со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около 2 часов", - сказано в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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