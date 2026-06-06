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Крымский мост сейчас - актуальные данные об очередях - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - актуальные данные об очередях
Крымский мост сейчас - актуальные данные об очередях - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Крымский мост сейчас - актуальные данные об очередях
У Крымского моста днем в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T15:01
2026-06-06T15:01
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
керченский пролив
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста днем в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь
Крымский мост сейчас - актуальные данные об очередях

Крымский мост сейчас - актуальные данные об очередях

15:01 06.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста днем в субботу сохраняется двухчасовая очередь перед пунктами досмотра. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.

"К 15 часам со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - сказано в сообщении.

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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