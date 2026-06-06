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Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Крымский мост – обстановка сейчас
К ночи субботы очереди у Крымского моста сокращаются. К этому часу проезда на досмотр ожидают 185 машин с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T22:04
2026-06-06T22:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К ночи субботы очереди у Крымского моста сокращаются. К этому часу проезда на досмотр ожидают 185 машин с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, новости, новости крыма, керчь, тамань, логистика
Крымский мост – обстановка сейчас

У Крымского моста вечером в субботу проезда ждут 185 машин с обеих сторон

22:04 06.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К ночи субботы очереди у Крымского моста сокращаются. К этому часу проезда на досмотр ожидают 185 машин с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 150 транспортных средств.   Со стороны Керчи проезда ожидают 35 автомобилей", - сказано в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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