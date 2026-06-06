https://crimea.ria.ru/20260606/krymskiy-most--obstanovka-seychas-1156658686.html
Крымский мост – обстановка сейчас
Крымский мост – обстановка сейчас - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Крымский мост – обстановка сейчас
К ночи субботы очереди у Крымского моста сокращаются. К этому часу проезда на досмотр ожидают 185 машин с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T22:04
2026-06-06T22:04
2026-06-06T22:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
новости
новости крыма
керчь
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_36fc9604cd2263682fffd96422a1122f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К ночи субботы очереди у Крымского моста сокращаются. К этому часу проезда на досмотр ожидают 185 машин с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_63c7861250c164cbaab42d81448d047c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, новости, новости крыма, керчь, тамань, логистика
Крымский мост – обстановка сейчас
У Крымского моста вечером в субботу проезда ждут 185 машин с обеих сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. К ночи субботы очереди у Крымского моста сокращаются. К этому часу проезда на досмотр ожидают 185 машин с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе на платформе МАКС.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 150 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ожидают 35 автомобилей", - сказано в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема
движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.