https://crimea.ria.ru/20260606/kiev-teryaet-lyudey-i-tekhniku--novye-tsifry-minoborony-1156648860.html

Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны

Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T13:33

2026-06-06T13:33

2026-06-06T13:33

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 210 боевиков киевского режима, танк и шесть автомобилей.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 человек, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 175 военныз, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 280 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.Подразделения группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разбили до 385 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Днепр" уничтожили до 45 боевиков киевского режима, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской областиКогда закончится СВОСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина