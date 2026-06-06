https://crimea.ria.ru/20260606/kiev-teryaet-lyudey-i-tekhniku--novye-tsifry-minoborony-1156648860.html
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны
Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T13:33
2026-06-06T13:33
2026-06-06T13:33
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 210 боевиков киевского режима, танк и шесть автомобилей.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 человек, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 175 военныз, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 280 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.Подразделения группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разбили до 385 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Днепр" уничтожили до 45 боевиков киевского режима, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской областиКогда закончится СВОСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны
Минобороны: ВС РФ разбили еще 1276 боевиков ВСУ в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 210 боевиков киевского режима, танк и шесть автомобилей.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 человек, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 175 военныз, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 280 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.
Подразделения группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разбили до 385 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили до 45 боевиков киевского режима, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: