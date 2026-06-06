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Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны
Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T13:33
2026-06-06T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 210 боевиков киевского режима, танк и шесть автомобилей.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 человек, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 175 военныз, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 280 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.Подразделения группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разбили до 385 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Днепр" уничтожили до 45 боевиков киевского режима, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ установили контроль над Шевченко в Харьковской областиКогда закончится СВОСВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Киев теряет людей и технику – новые цифры Минобороны

Минобороны: ВС РФ разбили еще 1276 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

13:33 06.06.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 210 боевиков киевского режима, танк и шесть автомобилей.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили более 180 человек, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 175 военныз, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ликвидировали свыше 280 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.
Подразделения группы "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разбили до 385 украинских неонацистов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили до 45 боевиков киевского режима, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 157 327 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 637 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 424 единицы специальной военной автомобильной техники.
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