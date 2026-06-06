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Какой будет погода в Крыму на День России - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Какой будет погода в Крыму на День России
Какой будет погода в Крыму на День России - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Какой будет погода в Крыму на День России
В День России, который страна отметит 12 июня, в Крыму установится по-летнему теплая и приятная погода. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T19:52
2026-06-06T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В День России, который страна отметит 12 июня, в Крыму установится по-летнему теплая и приятная погода. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом, по ее словам, не исключены локальные внутримассовые процессы, небольшая облачность.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +24…29, в горах +17…22, уточнили синоптики.По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЖелтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма
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РИА Новости Крым
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Какой будет погода в Крыму на День России

В Крыму в День России 12 июня установится теплая летняя погода

19:52 06.06.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДень ВМФ в городах России. Екатеринбург
День ВМФ в городах России. Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В День России, который страна отметит 12 июня, в Крыму установится по-летнему теплая и приятная погода. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Особой жары в праздничный день, 12 июня, не ожидается. По нашим прогнозам, воздух не прогреется выше 30 градусов", - сказала Любецкая.
При этом, по ее словам, не исключены локальные внутримассовые процессы, небольшая облачность.
"Но будет тепло, затоков холода и фронтальных разделов пока не видим", - резюмировала синоптик.
Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +24…29, в горах +17…22, уточнили синоптики.
По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.
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