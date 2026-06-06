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Какой будет погода в Крыму на День России

Какой будет погода в Крыму на День России - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Какой будет погода в Крыму на День России

В День России, который страна отметит 12 июня, в Крыму установится по-летнему теплая и приятная погода. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T19:52

2026-06-06T19:52

2026-06-06T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В День России, который страна отметит 12 июня, в Крыму установится по-летнему теплая и приятная погода. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом, по ее словам, не исключены локальные внутримассовые процессы, небольшая облачность.Ранее сообщалось, что в пятницу погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман Температура воздуха ночью +11…16, в горах +8…10; днем +24…29, в горах +17…22, уточнили синоптики.По информации ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересчитали пляжи к сезонуЭль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в РоссииЖелтые майки и красные кепки: спасатели будут дежурить на пляжах Крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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