https://crimea.ria.ru/20260606/kak-na-khersonschine-boryutsya-s-podtopleniyami-posle-podryva-kakhovskoy-ges-1156599092.html

Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС

Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС

Три года назад киевский режим совершил диверсию против Каховской ГЭС, плотина была разрушена. О том, какова ситуация сейчас, рассказал губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T10:52

2026-06-06T10:52

2026-06-06T10:52

херсонская область

владимир сальдо

новые регионы россии

каховская гэс

разрушение каховской гэс

подтопления

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Три года назад киевский режим совершил диверсию против Каховской ГЭС, плотина была разрушена. О том, какова ситуация сейчас, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо."Станции как технического объекта больше нет. Остались немногие разрушенные конструкции. Для Херсонской области и всего юга России это был тяжелый удар по воде, земле и людям. Пострадали населенные пункты, была разрушена система мелиорации, которой десятилетиями жило наше сельское хозяйство. Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы потеряли прежний режим работы. Аграриям пришлось перестраивать структуру посевов и искать новые решения по орошению. Херсонщина выдержала. Люди продолжили работать, сеять, восстанавливать дома и помогать друг другу", - написал он в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что государство поддерживает регион, а специалисты ищут решения по воде, инфраструктуре и будущему восстановлению. "Говорить о конкретных сроках восстановления Каховской ГЭС пока рано. Но одно ясно точно: все разрушенное киевским режимом Россия будет восстанавливать. Спокойно, последовательно и с уважением к людям, которые живут на этой земле", - написал Владимир Сальдо.По его информации, в Херсонской области весной 2026 года отведено более 0,5 миллиона кубометров дренажных вод с территорий населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения."В первом квартале 2026 года специалисты производственного управления мелиорации и водного хозяйства отвели 535 тысяч кубометров воды с территорий населенных пунктов и сельхозземель. Для этого использовали насосные станции в селах Петровка, Привольное и Первоконстантиновка", - рассказал губернатор.Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС специалисты постоянно проводят замеры и следят за территориями, где есть риск подтопления. Это связано с тем, что режим орошения в регионе заметно изменился.Три года назад киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭСПлотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, каховская гэс, разрушение каховской гэс, подтопления, новости