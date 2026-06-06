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Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС
Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС
Три года назад киевский режим совершил диверсию против Каховской ГЭС, плотина была разрушена. О том, какова ситуация сейчас, рассказал губернатор региона... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T10:52
2026-06-06T10:52
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
каховская гэс
разрушение каховской гэс
подтопления
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Три года назад киевский режим совершил диверсию против Каховской ГЭС, плотина была разрушена. О том, какова ситуация сейчас, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо."Станции как технического объекта больше нет. Остались немногие разрушенные конструкции. Для Херсонской области и всего юга России это был тяжелый удар по воде, земле и людям. Пострадали населенные пункты, была разрушена система мелиорации, которой десятилетиями жило наше сельское хозяйство. Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы потеряли прежний режим работы. Аграриям пришлось перестраивать структуру посевов и искать новые решения по орошению. Херсонщина выдержала. Люди продолжили работать, сеять, восстанавливать дома и помогать друг другу", - написал он в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что государство поддерживает регион, а специалисты ищут решения по воде, инфраструктуре и будущему восстановлению. "Говорить о конкретных сроках восстановления Каховской ГЭС пока рано. Но одно ясно точно: все разрушенное киевским режимом Россия будет восстанавливать. Спокойно, последовательно и с уважением к людям, которые живут на этой земле", - написал Владимир Сальдо.По его информации, в Херсонской области весной 2026 года отведено более 0,5 миллиона кубометров дренажных вод с территорий населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения."В первом квартале 2026 года специалисты производственного управления мелиорации и водного хозяйства отвели 535 тысяч кубометров воды с территорий населенных пунктов и сельхозземель. Для этого использовали насосные станции в селах Петровка, Привольное и Первоконстантиновка", - рассказал губернатор.Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС специалисты постоянно проводят замеры и следят за территориями, где есть риск подтопления. Это связано с тем, что режим орошения в регионе заметно изменился.Три года назад киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭСПлотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, каховская гэс, разрушение каховской гэс, подтопления, новости
Как на Херсонщине борются с подтоплениями после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области отвели полмиллиона кубометров дренажных вод от населенных пунктов

10:52 06.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Три года назад киевский режим совершил диверсию против Каховской ГЭС, плотина была разрушена. О том, какова ситуация сейчас, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Станции как технического объекта больше нет. Остались немногие разрушенные конструкции. Для Херсонской области и всего юга России это был тяжелый удар по воде, земле и людям. Пострадали населенные пункты, была разрушена система мелиорации, которой десятилетиями жило наше сельское хозяйство. Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы потеряли прежний режим работы. Аграриям пришлось перестраивать структуру посевов и искать новые решения по орошению. Херсонщина выдержала. Люди продолжили работать, сеять, восстанавливать дома и помогать друг другу", - написал он в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что государство поддерживает регион, а специалисты ищут решения по воде, инфраструктуре и будущему восстановлению.
"Говорить о конкретных сроках восстановления Каховской ГЭС пока рано. Но одно ясно точно: все разрушенное киевским режимом Россия будет восстанавливать. Спокойно, последовательно и с уважением к людям, которые живут на этой земле", - написал Владимир Сальдо.
По его информации, в Херсонской области весной 2026 года отведено более 0,5 миллиона кубометров дренажных вод с территорий населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения.
"В первом квартале 2026 года специалисты производственного управления мелиорации и водного хозяйства отвели 535 тысяч кубометров воды с территорий населенных пунктов и сельхозземель. Для этого использовали насосные станции в селах Петровка, Привольное и Первоконстантиновка", - рассказал губернатор.
Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС специалисты постоянно проводят замеры и следят за территориями, где есть риск подтопления. Это связано с тем, что режим орошения в регионе заметно изменился.
"Станции вертикального и дренажного типа работают в Каланчакском, Геническом, Чаплинском, Новотроицком и Алешкинском округах. Через систему каналов отведенная вода направляется в Черное и Азовское моря, а также в Сиваш", - уточнил Сальдо.
Три года назад киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСПодтопленияНовости
 
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