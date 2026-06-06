https://crimea.ria.ru/20260606/kak-distantsionno-zaklyuchit-notarialnuyu-sdelku-v-krymu-1156631346.html
Как дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму
Как дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Как дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму
В России нотариальную сделку можно оформить в дистанционном формате, что сокращает временные и финансовые расходы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T16:41
2026-06-06T16:41
2026-06-06T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В России нотариальную сделку можно оформить в дистанционном формате, что сокращает временные и финансовые расходы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус Симферопольского районного нотариального округа Светлана Вовченко.Например, человек живет в Челябинске и унаследовал какую-то недвижимость в Крыму. Он хочет ею распорядиться, но чтобы приехать в Крым для удостоверения сделки — нужны немалые финансовые затраты, к тому же, это еще и трата времени. Куда проще - обратится к нотариусу по месту жительства и сообщить о желании оформить сделку дистанционно."Каждый из нотариусов осуществляет необходимые проверочные действия в отношении обратившихся к нему сторон сделки. <...>. Далее нотариусы уже самостоятельно согласовывают дату и время проведения дистанционной сделки, и это время должно совпасть с московским. К этому часу каждая из сторон должна явиться в нотариальную контору, выбранную стороной нотариуса", - рассказала Вовченко.Весь процесс идет по видеоконференции. Клиенты видят друг друга, а дистанционное подписание документов происходит под контролем нотариуса. Сделанная видеозапись в дальнейшем хранится на сервере Единой информационной системы нотариата (ЕИС), уточнила эксперт.Как пояснила нотариус, электронный документ, содержащий текст сделки с удостоверительной надписью, подписывается простой электронной подписью - каждым участником. И эта подпись уже приобщается к электронному документу, который, в свою очередь, подписывается усиленной, квалифицированной электронной подписью каждого нотариуса, участвующего в удостоверении сделки. Только после этого сделка считается заключенной, и в таком виде поступает на хранение в ЕИС.При этом президент Нотариальной палаты Крыма, нотариус Бахчисарайского городского нотариального округа Анна Зубарева, в свою очередь отметила, что по числу совершенных дистанционных сделок Крым находится в тройке лидеров среди российских регионов.Ранее сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал, что в России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бойцы СВО получили 400 тысяч бесплатных нотариальных услуг за годАферисты придумали новую схему с фейковыми нотариальными сайтамиВ Крыму резко упало число сделок с жильем по доверенности
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нотариус, крым, электронные документы, общество, новости
Как дистанционно заключить нотариальную сделку в Крыму
В Крыму нотариус рассказала о возможностях заключить сделку в дистанционном формате
16:41 06.06.2026 (обновлено: 16:42 06.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В России нотариальную сделку можно оформить в дистанционном формате, что сокращает временные и финансовые расходы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала нотариус Симферопольского районного нотариального округа Светлана Вовченко.
"Как происходит заключение сделки в дистанционном формате? Граждане обращаются к нотариусу по месту своего жительства или пребывания. Это может быть абсолютно в различных регионах Российской Федерации. Там, где человеку в данный момент это нотариальное действие стало необходимо", - сказала специалист.
Например, человек живет в Челябинске и унаследовал какую-то недвижимость в Крыму. Он хочет ею распорядиться, но чтобы приехать в Крым для удостоверения сделки — нужны немалые финансовые затраты, к тому же, это еще и трата времени. Куда проще - обратится к нотариусу по месту жительства и сообщить о желании оформить сделку дистанционно.
"Каждый из нотариусов осуществляет необходимые проверочные действия в отношении обратившихся к нему сторон сделки. <...>. Далее нотариусы уже самостоятельно согласовывают дату и время проведения дистанционной сделки, и это время должно совпасть с московским. К этому часу каждая из сторон должна явиться в нотариальную контору, выбранную стороной нотариуса", - рассказала Вовченко.
Весь процесс идет по видеоконференции. Клиенты видят друг друга, а дистанционное подписание документов происходит под контролем нотариуса. Сделанная видеозапись в дальнейшем хранится на сервере Единой информационной системы нотариата (ЕИС), уточнила эксперт.
Как пояснила нотариус, электронный документ, содержащий текст сделки с удостоверительной надписью, подписывается простой электронной подписью - каждым участником. И эта подпись уже приобщается к электронному документу, который, в свою очередь, подписывается усиленной, квалифицированной электронной подписью каждого нотариуса, участвующего в удостоверении сделки. Только после этого сделка считается заключенной, и в таком виде поступает на хранение в ЕИС.
"Основным плюсом дистанционных сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами, является составление одного нотариального акта. И, несмотря на то, что стороны подписывают этот документ у разных нотариусов, суть составляется и существует один подлинный акт, составленный и удостоверенный нотариусом", - уточнила Вовченко.
При этом президент Нотариальной палаты Крыма, нотариус Бахчисарайского городского нотариального округа Анна Зубарева, в свою очередь отметила, что по числу совершенных дистанционных сделок Крым находится в тройке лидеров среди российских регионов.
Ранее сенатор РФ Юрий Нимченко сообщал
, что в России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты.
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