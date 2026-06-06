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Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана
Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми групповыми чатами, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T09:15
2026-06-06T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми групповыми чатами, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.Для убедительности аферисты копируют реальные имена и фотографии, заранее имитируют переписку и создают ощущение, что человек попал в обычный рабочий или организационный процесс."Дальше в чате разыгрывают сценарий: под видом "служебной проверки", "обязательной регистрации" или "подтверждения доступа" человека постепенно подводят к переходу по ссылке, вводу данных, установке приложения или передаче кода из СМС", – сказано в сообщении.По данным правоохранителей, давление создает не один мошенник, а сразу несколько участников. Один играет руководителя, другой исполнителя, третий задает "сомневающиеся" вопросы и первым соглашается."Если вас неожиданно добавили в группу и просят что-то подтвердить, перейти по ссылке или ввести данные, не делайте этого внутри чата. Свяжитесь с вашим знакомым напрямую. Поставьте в настройках мессенджера полный запрет на добавления вас в группы, либо разрешите добавлять только вашим контактам", – рекомендуют в прокуратуре.Мошенники также начали атаковать жителей Крыма предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупреждали ранее в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистамНовая схема: аферисты шлют ссылки от имени членов поисковых отрядовМошенники обманывают россиян при помощи старых объявлений
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мошенничество, прокуратура краснодарского края, новости, кибербезопасность, киберпреступность
Фальшивый групповой чат – мошенники придумали новую схему обмана
Аферисты придумали новую схему обмана с фейковыми групповыми чатами
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему обмана с фейковыми групповыми чатами, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Злоумышленники начали создавать групповые чаты, где якобы уже находятся знакомые: коллеги, руководитель, соседи, участники родительского комитета или другие люди из привычного круга общения", – констатируют в надзорном ведомстве.
Для убедительности аферисты копируют реальные имена и фотографии, заранее имитируют переписку и создают ощущение, что человек попал в обычный рабочий или организационный процесс.
"Дальше в чате разыгрывают сценарий: под видом "служебной проверки", "обязательной регистрации" или "подтверждения доступа" человека постепенно подводят к переходу по ссылке, вводу данных, установке приложения или передаче кода из СМС", – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, давление создает не один мошенник, а сразу несколько участников. Один играет руководителя, другой исполнителя, третий задает "сомневающиеся" вопросы и первым соглашается.
"Если вас неожиданно добавили в группу и просят что-то подтвердить, перейти по ссылке или ввести данные, не делайте этого внутри чата. Свяжитесь с вашим знакомым напрямую. Поставьте в настройках мессенджера полный запрет на добавления вас в группы, либо разрешите добавлять только вашим контактам", – рекомендуют в прокуратуре.
Мошенники также начали атаковать жителей Крыма
предложениями о бесплатной замене электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупреждали ранее в "Крымэнерго".
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