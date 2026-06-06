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Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю
Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю
Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T16:50
2026-06-06T16:55
севастополь
михаил развожаев
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Всего над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны.Он призвал жителей и гостей города не приближаться к обломкам БПЛА и оперативно сообщать об опасных находках по номеру 112.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, общество, новости сво, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю

В Севастополе при новой атаке беспилотников ранены два человека и повреждены многоэтажки

16:50 06.06.2026 (обновлено: 16:55 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Пострадало два человека: женщина и мужчина. У них осколочные ранения легкой степени", - написал он в МАКС.
Всего над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны.
"В четырех многоквартирных домах в разных районах точечные повреждения: разбиты несколько окон. ️От обломков сбитых БПЛА в районе Сапун-горы, 35-й береговой батареи и Симферопольского шоссе в нескольких точках было зафиксировано возгорание травы. Возгорания оперативно потушены", - добавил губернатор.
Он призвал жителей и гостей города не приближаться к обломкам БПЛА и оперативно сообщать об опасных находках по номеру 112.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
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