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Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю

Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Еще два человека ранены при атаке ВСУ по Севастополю

Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T16:50

2026-06-06T16:50

2026-06-06T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Два человека получили легкие осколочные ранения во время третьей волны ударов украинских беспилотников по Севастополю. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Всего над городом военные уничтожили 16 беспилотников в районе Ленинского и Балаклавского районов, бухты Омега и Северной стороны.Он призвал жителей и гостей города не приближаться к обломкам БПЛА и оперативно сообщать об опасных находках по номеру 112.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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