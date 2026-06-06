https://crimea.ria.ru/20260606/dymovaya-zavesa-kto-yavlyaetsya-glavnoy-prichinoy-uzhestocheniya-atak-vsu-na-regiony-rossii-1156588236.html

Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России

Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России

Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T07:45

2026-06-06T07:45

2026-06-06T07:45

мнения

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в контексте украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики России Кирилл Евгеньевич Коктыш.По мнению политолога, причин нарастающего усиления агрессии в отношении регионов РФ со стороны Украины, в том числе ужесточения атак ВСУ на гражданские объекты в России силами ударных беспилотников, можно назвать три.Первая – формальная и связана со стартом мероприятий с участием иностранных делегаций в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом смысле Киев просто использует это событие для усиления эффекта и привлечения к себе внимания наибольшего числа "зрителей".Причина вторая и более весомая, по мнению эксперта, связана с попыткой киевского режима тем самым продемонстрировать Соединенным Штатам, что и без них – с опорой на Европу – Киев достаточно много чего сможет делать.И наконец, главная причина – это сами Штаты, их позиция, а точнее, ее отсутствие как единой парадигмы, в которой США действуют в контексте украинского конфликта, считает политолог.Нельзя сказать, что действия Трампа – да и не только самого лидера США, а и других представителей американской элиты – сопровождаются так называемым "духом Анкориджа", которые свидетельствовали бы о продолжении переговоров с желанием прийти к консенсусу, заметил эксперт."Дух Анкориджа" испаряется – ЛавровЭто становится тем более заметно в условиях, когда консенсуса нет в самих Штатах и жесткий раскол в элитах США только усиливается – отсюда двоякие посылы из Вашингтона.Так что, с одной стороны, Трамп заявляет позицию США и готовность к переговорам, а с другой видно экспансию IT-корпораций, которые заинтересованы в максимальном ослаблении России и пролонгации конфликта, добавил эксперт.Потому вовсе не удивляет сделанное накануне заявление госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной и продолжают предоставлять Украине разведданные и оружие, выразил мнение политолог.При этом не только формально, но и де-факто технологические гиганты в США находятся без контроля американского государства, подчеркнул Коктыш. "Буквально на прошлой неделе Трамп отказался подписать указ, который бы ставил искусственный интеллект американской корпорации под какой-то государственный контроль перед тем, как тот должен быть выпущен в интернет, на широкий простор", – сказал он.По мнению эксперта, это в очередной раз доказывает, что американский президент не в силах контролировать и тем более регулировать происходящее тогда и так, как он хочет.Ранее политический и военный эксперт Алексей Самойлов, комментируя приезд в мае на Украину Александра Карпа – генерального директора американской компании Palantir (один из главных подрядчиков Пентагона, поставляющий также программное обеспечение ЦРУ, ФБР и ряду ведущих банков США) подчеркнул, что "Палантир" разрабатывает системы управления боем во всех аспектах, которые только можно охватить, применяется их с самого начала СВО и постоянно совершенствует в рамках украинского конфликта при непосредственном содействии Киева.Политолог-американист Малек Дудаков, оценивая ситуацию внутри Штатов, предсказал политсилам президента США Дональда Тармпа скорый крах в Конгрессе на выборах из-за авантюры в Иране и хаотизацию в целом внутри страны на фоне расколов во власти и усиления экономического кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский начал новую войнуРоссия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарийСколько страны НАТО потратили на оружие для Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сша, дональд трамп, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу, атаки всу на крым