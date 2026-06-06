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Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России
Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России
Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:45
2026-06-06T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в контексте украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики России Кирилл Евгеньевич Коктыш.По мнению политолога, причин нарастающего усиления агрессии в отношении регионов РФ со стороны Украины, в том числе ужесточения атак ВСУ на гражданские объекты в России силами ударных беспилотников, можно назвать три.Первая – формальная и связана со стартом мероприятий с участием иностранных делегаций в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом смысле Киев просто использует это событие для усиления эффекта и привлечения к себе внимания наибольшего числа "зрителей".Причина вторая и более весомая, по мнению эксперта, связана с попыткой киевского режима тем самым продемонстрировать Соединенным Штатам, что и без них – с опорой на Европу – Киев достаточно много чего сможет делать.И наконец, главная причина – это сами Штаты, их позиция, а точнее, ее отсутствие как единой парадигмы, в которой США действуют в контексте украинского конфликта, считает политолог.Нельзя сказать, что действия Трампа – да и не только самого лидера США, а и других представителей американской элиты – сопровождаются так называемым "духом Анкориджа", которые свидетельствовали бы о продолжении переговоров с желанием прийти к консенсусу, заметил эксперт."Дух Анкориджа" испаряется – ЛавровЭто становится тем более заметно в условиях, когда консенсуса нет в самих Штатах и жесткий раскол в элитах США только усиливается – отсюда двоякие посылы из Вашингтона.Так что, с одной стороны, Трамп заявляет позицию США и готовность к переговорам, а с другой видно экспансию IT-корпораций, которые заинтересованы в максимальном ослаблении России и пролонгации конфликта, добавил эксперт.Потому вовсе не удивляет сделанное накануне заявление госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной и продолжают предоставлять Украине разведданные и оружие, выразил мнение политолог.При этом не только формально, но и де-факто технологические гиганты в США находятся без контроля американского государства, подчеркнул Коктыш. "Буквально на прошлой неделе Трамп отказался подписать указ, который бы ставил искусственный интеллект американской корпорации под какой-то государственный контроль перед тем, как тот должен быть выпущен в интернет, на широкий простор", – сказал он.По мнению эксперта, это в очередной раз доказывает, что американский президент не в силах контролировать и тем более регулировать происходящее тогда и так, как он хочет.Ранее политический и военный эксперт Алексей Самойлов, комментируя приезд в мае на Украину Александра Карпа – генерального директора американской компании Palantir (один из главных подрядчиков Пентагона, поставляющий также программное обеспечение ЦРУ, ФБР и ряду ведущих банков США) подчеркнул, что "Палантир" разрабатывает системы управления боем во всех аспектах, которые только можно охватить, применяется их с самого начала СВО и постоянно совершенствует в рамках украинского конфликта при непосредственном содействии Киева.Политолог-американист Малек Дудаков, оценивая ситуацию внутри Штатов, предсказал политсилам президента США Дональда Тармпа скорый крах в Конгрессе на выборах из-за авантюры в Иране и хаотизацию в целом внутри страны на фоне расколов во власти и усиления экономического кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский начал новую войнуРоссия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарийСколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
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мнения, сша, дональд трамп, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу, атаки всу на крым
Дымовая завеса: кто является главной причиной ужесточения атак ВСУ на регионы России
Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в США – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым.
Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в контексте украинского конфликта. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики России Кирилл Евгеньевич Коктыш.
По мнению политолога, причин нарастающего усиления агрессии в отношении регионов РФ со стороны Украины, в том числе ужесточения атак ВСУ на гражданские объекты в России силами ударных беспилотников, можно назвать три.
Первая – формальная и связана со стартом мероприятий с участием иностранных делегаций в России в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом смысле Киев просто использует это событие для усиления эффекта и привлечения к себе внимания наибольшего числа "зрителей".
Причина вторая и более весомая, по мнению эксперта, связана с попыткой киевского режима тем самым продемонстрировать Соединенным Штатам, что и без них – с опорой на Европу – Киев достаточно много чего сможет делать.
И наконец, главная причина – это сами Штаты, их позиция, а точнее, ее отсутствие как единой парадигмы, в которой США действуют в контексте украинского конфликта, считает политолог.
"К вопросу о позиции США – ведь не зря мы столько раз просили ее прояснить... Она плывет, оказывается двоякой, и возникает вопрос: а позиция ли это или дымовая завеса с целью связать нам руки и ограничить возможность действий", – выразил мнение эксперт.
Нельзя сказать, что действия Трампа – да и не только самого лидера США, а и других представителей американской элиты – сопровождаются так называемым "духом Анкориджа", которые свидетельствовали бы о продолжении переговоров с желанием прийти к консенсусу, заметил эксперт.
Это становится тем более заметно в условиях, когда консенсуса нет в самих Штатах и жесткий раскол в элитах США только усиливается – отсюда двоякие посылы из Вашингтона.
Так что, с одной стороны, Трамп заявляет позицию США и готовность к переговорам, а с другой видно экспансию IT-корпораций, которые заинтересованы в максимальном ослаблении России и пролонгации конфликта, добавил эксперт.
"Американские корпорации балансируют, участвуют в событиях на Украине, там даже стартап сына Трампа (в зоне зоне боевых действий на Украине испытываются гуманоидные роботы
– ред.)", – отметил гость эфира.
Потому вовсе не удивляет сделанное накануне заявление
госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что Соединенные Штаты не являются нейтральной стороной и продолжают предоставлять Украине разведданные и оружие, выразил мнение политолог.
При этом не только формально, но и де-факто технологические гиганты в США находятся без контроля американского государства, подчеркнул Коктыш. "Буквально на прошлой неделе Трамп отказался подписать указ, который бы ставил искусственный интеллект американской корпорации под какой-то государственный контроль перед тем, как тот должен быть выпущен в интернет, на широкий простор", – сказал он.
По мнению эксперта, это в очередной раз доказывает, что американский президент не в силах контролировать и тем более регулировать происходящее тогда и так, как он хочет.
"То есть, когда мы говорим, что "США выступают, делают" то-то... А кто это – США? Это Трамп? Или это "Палантир" в лице Питера Тиля и Алекса Карпа, которые обеспечивают целеуказания для условно "украинских" дронов? Мы видим, что восприятие этой войны для американских IT-гигантов – это возможность оттестировать свое оборудование, настроить его и сделать более смертоносным. И видим, что визит Карпа в Киев... прямо коррелирует с активностью "Палантира"... Эта двоякая позиция США – главная, и это проблема самая важная", – подытожил эксперт.
Ранее политический и военный эксперт Алексей Самойлов, комментируя
приезд в мае на Украину Александра Карпа – генерального директора американской компании Palantir (один из главных подрядчиков Пентагона, поставляющий также программное обеспечение ЦРУ, ФБР и ряду ведущих банков США) подчеркнул, что "Палантир" разрабатывает системы управления боем во всех аспектах, которые только можно охватить, применяется их с самого начала СВО и постоянно совершенствует в рамках украинского конфликта при непосредственном содействии Киева.
Политолог-американист Малек Дудаков, оценивая ситуацию внутри Штатов, предсказал
политсилам президента США Дональда Тармпа скорый крах в Конгрессе на выборах из-за авантюры в Иране и хаотизацию
в целом внутри страны на фоне расколов во власти и усиления
экономического кризиса.
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