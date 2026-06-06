https://crimea.ria.ru/20260606/dva-cheloveka-postradali-pri-atake-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1156648483.html

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно

Военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T12:53

2026-06-06T12:53

2026-06-06T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его мнформации, спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию:Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой.В двух многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.В Севастополе дважды за утро субботы была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России

https://crimea.ria.ru/20260606/sevastopol-pod-udarom-vsu---lyudey-prizvali-uyti-s-ulits-1156647353.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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