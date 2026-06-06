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Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно
Военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T12:53
2026-06-06T13:01
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его мнформации, спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию:Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой.В двух многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.В Севастополе дважды за утро субботы была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака ВСУ на Севастополь – Развожаев рассказал о последствиях376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - что известно

12:53 06.06.2026 (обновлено: 13:01 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Всего было сбито 8 БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали двое мужчин: один во время атаки находился на улице, другой в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени", написал он в своем канале в МАКС.
По его мнформации, спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию:
Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой.
В двух многоквартирных домах в Ленинском районе точечные повреждения: разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
В Севастополе дважды за утро субботы была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
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