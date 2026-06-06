https://crimea.ria.ru/20260606/doroga-iz-yalty-v-sevastopol-gotova-na-90-protsentov-1156656098.html

Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов

Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов

Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта дороги Ялта – Севастополь. На сегодняшний день готовность объекта достигла 90% , информирует в субботу минтранс... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T18:31

2026-06-06T18:31

2026-06-06T18:31

ситуация на дорогах крыма

крым

ялта

севастополь

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

минтранс крыма

новости крыма

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156655767_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_89537dd3d6503533a8fbb2e4c3ee878f.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта дороги Ялта – Севастополь. На сегодняшний день готовность объекта достигла 90% , информирует в субботу минтранс Крыма.Сейчас строители перешли к финальным работам, необходимым для безопасной эксплуатации дороги в горной местности."Наносится горизонтальная дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки и монтируются элементы безопасности", - уточнили в профильном ведомстве.Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Южнобережное шоссе — главная транспортная артерия, связывающая Ялту с западным побережьем полуострова. Оно обеспечивает связь самых популярных туристических мест: Никитского ботанического сада, Массандровского дворца, замка "Ласточкино гнездо", дворцов Мисхора, Гаспры и Алупки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и ДжанкоемКрым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорогНа севере Крыма завершают ремонт важной дороги

крым

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, севастополь, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, минтранс крыма, новости крыма, логистика