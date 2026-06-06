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Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов
Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов
Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта дороги Ялта – Севастополь. На сегодняшний день готовность объекта достигла 90% , информирует в субботу минтранс... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T18:31
2026-06-06T18:31
ситуация на дорогах крыма
крым
ялта
севастополь
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
минтранс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта дороги Ялта – Севастополь. На сегодняшний день готовность объекта достигла 90% , информирует в субботу минтранс Крыма.Сейчас строители перешли к финальным работам, необходимым для безопасной эксплуатации дороги в горной местности."Наносится горизонтальная дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки и монтируются элементы безопасности", - уточнили в профильном ведомстве.Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".Южнобережное шоссе — главная транспортная артерия, связывающая Ялту с западным побережьем полуострова. Оно обеспечивает связь самых популярных туристических мест: Никитского ботанического сада, Массандровского дворца, замка "Ласточкино гнездо", дворцов Мисхора, Гаспры и Алупки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и ДжанкоемКрым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорогНа севере Крыма завершают ремонт важной дороги
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РИА Новости Крым
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Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов

Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов - минтранс

18:31 06.06.2026
 
© Минтранс КрымаРемонт дороги Ялта – Севастополь
Ремонт дороги Ялта – Севастополь
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Дорожники закончили все ключевые этапы ремонта дороги Ялта – Севастополь. На сегодняшний день готовность объекта достигла 90% , информирует в субботу минтранс Крыма.
"На данный момент физическое выполнение работ составляет 90%. Подрядная организация уже завершила ключевые этапы: укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также укрепление обочин", - проинформировали в министерстве.
Сейчас строители перешли к финальным работам, необходимым для безопасной эксплуатации дороги в горной местности.
© Минтранс КрымаРемонт дороги Ялта – Севастополь
Ремонт дороги Ялта – Севастополь
© Минтранс Крыма
Ремонт дороги Ялта – Севастополь
"Наносится горизонтальная дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки и монтируются элементы безопасности", - уточнили в профильном ведомстве.
Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
© Минтранс КрымаРемонт дороги Ялта – Севастополь
Ремонт дороги Ялта – Севастополь
© Минтранс Крыма
Ремонт дороги Ялта – Севастополь
Южнобережное шоссе — главная транспортная артерия, связывающая Ялту с западным побережьем полуострова. Оно обеспечивает связь самых популярных туристических мест: Никитского ботанического сада, Массандровского дворца, замка "Ласточкино гнездо", дворцов Мисхора, Гаспры и Алупки.
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