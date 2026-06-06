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День русского языка – инфографика

День русского языка – инфографика - РИА Новости Крым, 06.06.2026

День русского языка – инфографика

6 июня – в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина – в России и в мире... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T11:12

2026-06-06T11:12

2026-06-06T11:12

инфографика

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6 июня – в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина – в России и в мире отмечается День русского языка.Решение о проведении этого праздника было впервые принято на заседании департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия. Одной из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН (английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского), а также привлечение внимания к различным языкам и культурным традициям.6 июня 2011 был подписан указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.Русский язык — один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности — восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).По использованию в интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг, русский занимает седьмое место. Среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.В настоящее время на русском языке говорят 146 миллионов граждан Российской Федерации и еще 127 миллионов — за рубежом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, общество, история, праздники и памятные даты, россия