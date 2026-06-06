https://crimea.ria.ru/20260606/chetyre-rebenka-raneny-pri-atake-drona-vsu-po-mashine-v-bryanskoy-oblasti-1156658073.html
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
Четыре ребенка и взрослый мирный житель ранены в Брянской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T21:12
2026-06-06T21:12
2026-06-06T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четыре ребенка и взрослый мирный житель ранены в Брянской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Ковальчук.Ранее оперштаб Белгородской области сообщал об атаке на автомобиль при которой множественные травмы получила 12-летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, егор ковальчук, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), дети, новости, новости сво
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
В Брянской области четверо детей и взрослый ранены при атаке дрона ВСУ по машине
21:12 06.06.2026 (обновлено: 21:14 06.06.2026)