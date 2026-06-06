Рейтинг@Mail.ru
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260606/chetyre-rebenka-raneny-pri-atake-drona-vsu-po-mashine-v-bryanskoy-oblasti-1156658073.html
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
Четыре ребенка и взрослый мирный житель ранены в Брянской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T21:12
2026-06-06T21:14
брянская область
обстрелы брянской области
атаки всу
егор ковальчук
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
дети
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четыре ребенка и взрослый мирный житель ранены в Брянской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Ковальчук.Ранее оперштаб Белгородской области сообщал об атаке на автомобиль при которой множественные травмы получила 12-летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260606/smertelnaya-ataka-vsu-udarili-po-mashine-sotrudnika-merii-kakhovki-1156656296.html
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_bb983e566890a51373e40f7138ddb3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, егор ковальчук, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), дети, новости, новости сво
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области

В Брянской области четверо детей и взрослый ранены при атаке дрона ВСУ по машине

21:12 06.06.2026 (обновлено: 21:14 06.06.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Четыре ребенка и взрослый мирный житель ранены в Брянской области при атаке украинского дрона. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них — дети", - написал он в МАКС.
Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил Ковальчук.
Ранее оперштаб Белгородской области сообщал об атаке на автомобиль при которой множественные травмы получила 12-летняя девочка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Машина скорой помощи на месте атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
18:40
Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
 
Брянская областьОбстрелы Брянской областиАтаки ВСУЕгор КовальчукПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)детиНовостиНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день
21:39В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России
21:26Рейд в Севастополе открыли
21:12Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
21:00339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
20:49Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
20:28Рейд в Севастополе закрыт
20:16Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество
19:52Какой будет погода в Крыму на День России
19:36Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели
19:08Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
19:04Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
18:54СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю
18:43В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы
18:40Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
18:31Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов
18:20Ветераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"
18:02Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
17:49Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску
17:35Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Лента новостейМолния