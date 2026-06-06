https://crimea.ria.ru/20260606/bars-krym-optimiziruet-rabotu-kazachikh-podrazdeleniy-po-boevomu-slazhivaniyu-1156651479.html

"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию

"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию - РИА Новости Крым, 06.06.2026

"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию

"Барс-Крым" оптимизирует отработку логистики и тактическую подготовку казачьих подразделений. Об этом проинформировал в субботу глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T16:26

2026-06-06T16:26

2026-06-06T16:26

крым

сергей аксенов

"барс - крым"

казачество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. "Барс-Крым" оптимизирует отработку логистики и тактическую подготовку казачьих подразделений. Об этом проинформировал в субботу глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что крымские казаки сегодня успешно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Казачьи подразделения территориальной обороны "Барс-Крым" стоят на страже безопасности полуострова, казаки в составе мобильных огневых групп отражают атаки вражеских беспилотников. И поблагодарил за эту работу врио атамана Черноморского казачьего войска Антона Сироткина и всех казаков.Навыки бойцов подразделения территориальной обороны "Барс-Крым", в особенности в управлении беспилотниками, будут востребованы в народном хозяйстве региона после завершения СВО, заявлял ранее депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в ходе видеомоста Москва – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновКак бойцы "Барс-Крым" обеспечивают безопасность регионаУчения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошло

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, "барс - крым", казачество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма