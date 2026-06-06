https://crimea.ria.ru/20260606/ataki-na-sevastopol-i-materialy-po-starobelsku-v-oon-glavnoe-za-den-1156653833.html

Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день

Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день

Террористические атаки ВСУ на Севастополь, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие регионы России. Причина ужесточения атак киевского режима. Более... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T21:54

2026-06-06T21:54

2026-06-06T21:54

главное за день

атаки всу

атаки всу на крым

происшествия

новости

пмэф

луганская народная республика (лнр)

удар всу по общежитию в лнр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195728_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_1c5fb92b309387b385b6e17668c904c0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Севастополь, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие регионы России. Причина ужесточения атак киевского режима. Более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей на Питерском международном экономическом форуме. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Передача материалов из Старобельска в ООН.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на Севастополь и регионы РФУтром в субботу в Севастополе несколько раз зазвучал сигнал воздушной тревоги. По целям работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. БПЛА были сбиты в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин. Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, он не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей, чтобы обеспечить работу пиротехников МЧС. Позже – во время третьей волны ударов – пострадали еще два человека.Также в субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабным ударам вражеских БПЛА. В результате ранены люди, повреждена инфраструктура, на военном объекте произошел пожар.СК России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Севастополе, Ленобласти, Питере, а также удары по Ржевскому округу Тверской области, где в результате ударов БПЛА по автомобилю погиб водитель, по Брянской области, где ранена жительница села Чубковичи Стародубского муниципалитета, ее малолетние сын и дочь, также в Белгородской области, где ранения получили четыре человека.Причина ужесточения атак ВСУГлавная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в контексте украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики России Кирилл Евгеньевич Коктыш. При этом Киев, по его мнению, усилением атак пытается оказать свою состоятельность Штатам.142 страны мира на ПМЭФУчастники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков в заключительный день форума. Он также проинформировал, что участниками мероприятий ПМЭФ-2026 стали представители 142 стран мира. Как заявил на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, такое число участников со всего мира доказывает, что идея изоляции России провалилась.Продвижение в зоне СВОАрмия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщили в субботу Министерстве обороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Также ВС РФ за сутки сбили 13 авиабомб и 911 беспилотников самолетного типа.Материалы из Старобельска в ООНЗамглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске, подтверждающие причастность к ней ВСУ. Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск. К Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Генеральному секретарю. Директор Информцентра заверил, что все материалы будут незамедлительно доведены до адресатов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260606/chetyre-rebenka-raneny-pri-atake-drona-vsu-po-mashine-v-bryanskoy-oblasti-1156658073.html

https://crimea.ria.ru/20260606/339-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156657894.html

https://crimea.ria.ru/20260606/lider-ukrainskoy-natspartii-tyagnibok-ranen-pri-bespilotnom-udare-1156647797.html

https://crimea.ria.ru/20260606/shest-chelovek-ostayutsya-v-bolnitse-posle-ataki-vsu-na-simferopol-1156652478.html

https://crimea.ria.ru/20260606/sredi-pogibshikh-pri-atake-po-korablyam-v-azovskom-more-est-rossiyanin-1156657035.html

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, новости, пмэф, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр