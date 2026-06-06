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Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день - РИА Новости Крым, 06.06.2026
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Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день
Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день - РИА Новости Крым, 06.06.2026
Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день
Террористические атаки ВСУ на Севастополь, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие регионы России. Причина ужесточения атак киевского режима. Более... РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T21:54
2026-06-06T21:54
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атаки всу
атаки всу на крым
происшествия
новости
пмэф
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Севастополь, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие регионы России. Причина ужесточения атак киевского режима. Более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей на Питерском международном экономическом форуме. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Передача материалов из Старобельска в ООН.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки на Севастополь и регионы РФУтром в субботу в Севастополе несколько раз зазвучал сигнал воздушной тревоги. По целям работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. БПЛА были сбиты в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин. Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, он не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей, чтобы обеспечить работу пиротехников МЧС. Позже – во время третьей волны ударов – пострадали еще два человека.Также в субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабным ударам вражеских БПЛА. В результате ранены люди, повреждена инфраструктура, на военном объекте произошел пожар.СК России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Севастополе, Ленобласти, Питере, а также удары по Ржевскому округу Тверской области, где в результате ударов БПЛА по автомобилю погиб водитель, по Брянской области, где ранена жительница села Чубковичи Стародубского муниципалитета, ее малолетние сын и дочь, также в Белгородской области, где ранения получили четыре человека.Причина ужесточения атак ВСУГлавная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в контексте украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики России Кирилл Евгеньевич Коктыш. При этом Киев, по его мнению, усилением атак пытается оказать свою состоятельность Штатам.142 страны мира на ПМЭФУчастники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков в заключительный день форума. Он также проинформировал, что участниками мероприятий ПМЭФ-2026 стали представители 142 стран мира. Как заявил на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, такое число участников со всего мира доказывает, что идея изоляции России провалилась.Продвижение в зоне СВОАрмия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщили в субботу Министерстве обороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Также ВС РФ за сутки сбили 13 авиабомб и 911 беспилотников самолетного типа.Материалы из Старобельска в ООНЗамглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске, подтверждающие причастность к ней ВСУ. Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск. К Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Генеральному секретарю. Директор Информцентра заверил, что все материалы будут незамедлительно доведены до адресатов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260606/chetyre-rebenka-raneny-pri-atake-drona-vsu-po-mashine-v-bryanskoy-oblasti-1156658073.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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главное за день, атаки всу, атаки всу на крым, происшествия, новости, пмэф, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр
Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день

Атаки на Севастополь и Питер и материалы по Старобельску в ООН: главное за день

21:54 06.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Террористические атаки ВСУ на Севастополь, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и другие регионы России. Причина ужесточения атак киевского режима. Более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей на Питерском международном экономическом форуме. Продвижение Армии России в зоне спецоперации. Передача материалов из Старобельска в ООН.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки на Севастополь и регионы РФ

Утром в субботу в Севастополе несколько раз зазвучал сигнал воздушной тревоги. По целям работала авиация, ПВО и мобильные огневые группы. БПЛА были сбиты в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Легкие осколочные ранения получили двое мужчин. Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы, он не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей, чтобы обеспечить работу пиротехников МЧС. Позже – во время третьей волны ударов – пострадали еще два человека.
Также в субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабным ударам вражеских БПЛА. В результате ранены люди, повреждена инфраструктура, на военном объекте произошел пожар.
СК России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Севастополе, Ленобласти, Питере, а также удары по Ржевскому округу Тверской области, где в результате ударов БПЛА по автомобилю погиб водитель, по Брянской области, где ранена жительница села Чубковичи Стародубского муниципалитета, ее малолетние сын и дочь, также в Белгородской области, где ранения получили четыре человека.
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
21:12
Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области

Причина ужесточения атак ВСУ

Главная причина ужесточения атак ВСУ на регионы России ведет в Соединенные Штаты Америки, так как США не имеют единой парадигмы, в которой они действуют в контексте украинского конфликта. Такое мнение выразил политолог, профессор МГИМО, медиаэксперт и комментатор внешней политики России Кирилл Евгеньевич Коктыш. При этом Киев, по его мнению, усилением атак пытается оказать свою состоятельность Штатам.
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
21:00
339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

142 страны мира на ПМЭФ

Участники Питерского международного экономического форума подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллионов рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков в заключительный день форума. Он также проинформировал, что участниками мероприятий ПМЭФ-2026 стали представители 142 стран мира.
Как заявил на полях форума депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, такое число участников со всего мира доказывает, что идея изоляции России провалилась.
Лидеры трех оппозиционных партий передали свои требования генеральному прокурору Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
12:05
Лидер украинской нацпартии Тягнибок ранен при беспилотном ударе

Продвижение в зоне СВО

Армия России установила контроль над населенными пунктом Шевченко Харьковской области, сообщили в субботу Министерстве обороны РФ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1 275 боевиков. Также ВС РФ за сутки сбили 13 авиабомб и 911 беспилотников самолетного типа.
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт навестил пострадавших от атаки БПЛА в Симферополе
16:59
Шесть человек остаются в больнице после атаки ВСУ на Симферополь

Материалы из Старобельска в ООН

Замглавы МИД России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки ВСУ в Старобельске, подтверждающие причастность к ней ВСУ.
Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск. К Кузнецову обращена просьба передать полученные материалы в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Генеральному секретарю. Директор Информцентра заверил, что все материалы будут незамедлительно доведены до адресатов.
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
19:04
Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
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Заголовок открываемого материала
21:54Атаки на Севастополь и материалы по Старобельску в ООН: главное за день
21:39В Крыму готовы обучать специалистов по русскому языку для друзей России
21:26Рейд в Севастополе открыли
21:12Четыре ребенка ранены при атаке дрона ВСУ по машине в Брянской области
21:00339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
20:49Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
20:28Рейд в Севастополе закрыт
20:16Морфлотовцы родом из Крыма: Юрий Гальцев и его песенное творчество
19:52Какой будет погода в Крыму на День России
19:36Смертельная атака ВСУ на Крым и письмо Зеленского – топ новостей недели
19:08Крымский мост сейчас – очередь со стороны Тамани выросла в пять раз
19:04Среди погибших при атаке по кораблям в Азовском море есть россиянин
18:54СК будет расследовать удары украинских беспилотников по Севастополю
18:43В Феодосии общественный транспорт меняет маршруты из-за перекрытой улицы
18:40Смертельная атака: ВСУ ударили по машине сотрудника мэрии Каховки
18:31Дорога из Ялты в Севастополь готова на 90 процентов
18:20Ветераны СВО из разных регионов сразятся в Керчи за "Кубок Героев"
18:02Российская теннисистка Андреева победила в финале "Ролан Гаррос"
17:49Россия передал в ООН фото и видео последствий удара по Старобельску
17:35Ребенок ранен при атаке дрона ВСУ по машине в Белгородской области
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