https://crimea.ria.ru/20260606/Kakoy-segodnya-prazdnik-6-iyunya_-1118366646.html

Какой сегодня праздник: 6 июня

Какой сегодня праздник: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2026

Какой сегодня праздник: 6 июня

В этот день в России и многих других странах отмечают День русского языка – праздник, связанный с днем рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T00:00

2026-06-06T00:00

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CИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В этот день в России и многих других странах отмечают День русского языка – праздник, связанный с днем рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Еще 6 июня родились "главная бабушка" советского кино Татьяна Пельтцер, основатель группы "На-На" Бари Алибасов и "почетный киноманьяк" Роберт Инглунд.Что празднуют в миреДень русского языка, или Пушкинский день. Именно в этот день родился великий русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин, "отец" современного русского литературного языка. Во времена Советского Союза день рождения Александра Сергеевича отмечался как Пушкинский праздник поэзии и сопровождался пышными и торжественными мероприятиями. Он проходит и в настоящее время и имеет статус всероссийского, в соответствии с указом президента РФ от 1997 года. В 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка.Еще 6 июня считается официальным "днем рождения" электрического утюга. 143 года назад Генри Сили запатентовал это изобретение, которое присутствует сегодня в каждом доме. До этого утюги производились из цельнолитого чугуна и нагревались на углях или на газовой плите.Кроме того, сегодня можно отметить День тетриса или День рисования драконов. В Боливии с профессиональным праздником поздравляют учителей, в Японии празднуют День брата.Знаменательные событияВ 1922 году вышел первый номер ежемесячного литературно-художественного журнала "Крестьянка" – одного из популярнейших советских и российских изданий для женщин. Первый номер "Крестьянки" вышел тиражом пять тысяч экземпляров, а к 1968 году тираж журнала составлял уже 5,6 млн экземпляров. Изначально главная цель журнала состояла в приобщении тружениц к общественной и культурной жизни страны. В 2000-х годах произошел ребрендинг журнала. Его макет и концепция претерпели существенные изменения. Последний номер "Крестьянки" вышел в 2015 году.В 1933 году в городе Кэмден (штат Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из машины. Стоило это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр фильма машиной, но в сумме не превышало одного доллара. Размер экрана был 12х15 метров.В 1956 году вышло постановление Совета Министров СССР, которое отменило плату за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР. Таким образом, образование в Советском Союзе стало полностью бесплатным и общедоступным.В 1992 году указом президента России Бориса Ельцина мэром Москвы назначен Юрий Лужков, который сменил на этом посту ушедшего в отставку Гавриила Попова. Лужков возглавлял столичную мэрию до 2010 года. Скончался в 2019 году.Юрия Михайловича очень любили в Крыму, который он активно поддерживал. Особенное место в его жизни занимал Севастополь. По мнению местных политиков, поддержка Лужковым пророссийских движений в Севастополе заложила основы для возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году.Кто родилсяВ 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт, драматург и прозаик.В 1868 году родился Роберт Скотт – капитан британского флота, полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса. Возглавлял две экспедиции в Антарктику: "Дискавери" (1901-1904) и "Терра Нова" (1912-1913). Во время второй экспедиции Скотт вместе с еще четырьмя участниками похода достиг Южного полюса 17 января 1912 года, но обнаружил, что их на несколько недель опередила норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и физического истощения.В 1872 году в Германии родилась императрица Александра Федоровна – супруга российского императора Николая II. Она была крещена по лютеранскому обряду под именем Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. После помолвки с цесаревичем Николаем в апреле 1894 года приняла православие и изменила имя на Александра Федоровна. Царица с мужем и детьми была расстреляна в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 1981 году Александра Федоровна, как и вся ее семья, была канонизирована Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2000 году – Русской Православной Церковью.В 1889 году родился русский и американский авиаконструктор, ученый и изобретатель Игорь Сикорский. Является создателем первых в мире: четырехмоторного самолета "Русский витязь", тяжелого четырехмоторного бомбардировщика и пассажирского самолета "Илья Муромец", трансатлантического гидроплана и серийного вертолета одновинтовой схемы. Родился в Киеве, работал конструктором в русской императорской армии. После социалистической революции в России эмигрировал в США.В 1904 году родилась народная артистка СССР Татьяна Пельтцер. Сыграла более ста ролей в театре и кино. Общенародную популярность Пельтцер приобрела после выхода на экраны фильмов "Свадьба с приданым" и "Солдат Иван Бровкин". Также запомнилась зрителям по ролям "бабушек" в фильмах "Формула любви", "Раз, два – горе не беда!" , "Там, на неведомых дорожках…", "Вам и не снилось" и других.Свой 79-й день рождения отмечает советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов. В 1966 году основал группу "Интеграл", которая просуществовала 22 года. В конце 1980-х создал коллектив "На-На", для которого написал множество песен.В один день с Алибасовым родился американский актер Роберт Инглунд, получивший всемирную известность благодаря роли вымышленного серийного убийцы Фредди Крюгера в хоррор-франшизе "Кошмар на улице Вязов". Франшиза стала настолько успешной, что в итоге в период с 1984 по 2003 года было снято восемь фильмов с Инглундом в главной роли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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