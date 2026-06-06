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376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.06.2026
376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России, сообщает утром в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.06.2026
2026-06-06T07:38
2026-06-06T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня - РИА Новости Крым. 376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России, сообщает утром в субботу Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских дронов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.Накануне, в пятницу воздушная тревога звучала в Севастополе восемь раз. ПВО сбила над городом 30 дронов, отражали атаку и над Республикой Крым. Утром в субботу над Севастополем были сбиты два дрона ВСУ, звучал сигнал воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости крыма, крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
376 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами РФ — Минобороны
07:38 06.06.2026 (обновлено: 07:45 06.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня - РИА Новости Крым. 376 украинских БПЛА сбили за ночь над Крымом и другими регионами России, сообщает утром в субботу Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских дронов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Накануне, в пятницу воздушная тревога звучала в Севастополе восемь раз. ПВО сбила над городом 30 дронов, отражали атаку и над Республикой Крым. Утром в субботу над Севастополем были сбиты два дрона ВСУ, звучал сигнал воздушной тревоги.
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