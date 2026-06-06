339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
Над Крымом, Черным морем и другими регионами России сбили 339 беспилотников ВСУ
21:00 06.06.2026 (обновлено: 21:06 06.06.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В течение субботы силы ПВО отразили массированный удар украинских боевиков на Крым и другие регионы России, уничтожив 339 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражены в период с 7 утра до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.
Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.
Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.