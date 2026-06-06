https://crimea.ria.ru/20260606/339-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156657894.html

339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 06.06.2026

339 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

В течение субботы силы ПВО отразили массированный удар украинских боевиков на Крым и другие регионы России, уничтожив 339 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.06.2026

2026-06-06T21:00

2026-06-06T21:00

2026-06-06T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В течение субботы силы ПВО отразили массированный удар украинских боевиков на Крым и другие регионы России, уничтожив 339 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражены в период с 7 утра до 20:00 по московскому времени.В субботу в Севастополе трижды включали сирены. Над регионом сбивали беспилотники в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега, Северной стороны и мыса Херсонес. При одной из атак пострадали двое мужчин. У них осколочные ранения легкой степени, сообщал ранее Развожаев.Кроме того, сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы и не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать не разорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой. В двух многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон и поврежден балкон и стена в квартире.Повторная атака пришлась по Ленинскому и Балаклавскому районам, бухте Омега и Северной стороне. Ранены еще два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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